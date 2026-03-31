Trafik sigortasında yeni düzenleme: Değer kaybı süreci kolaylaştı!

Tam Boyutta Gör Trafik kazaları sonrasındaki prosedürlerin kolaylaştırılması amacıyla yapılan düzenleme 1 Nisan’da devreye giriyor. 12 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği, pilot bölge olarak seçilen Ordu ve Bursa’da 1 Nisan 2026 tarihinde devreye giriyor. 1 Temmuz’da 81 ilde uygulanmaya başlayacak.

Yeni düzenleme, kaza sonrası eksper atama sürecinde ve değer kaybı tazminlerinde köklü değişiklikler getiriyor. Bu iki süreçte vatandaşın mağduriyetinin engellenmesi ve sürecin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Eksper otomatik atanacak

Trafik sigortasında eksperlerin artık EKSİST (Eksper Atama ve Takip Sistemi) üzerinden otomatik ve sıralı olarak atanacak. Daha önce sigortacılar eksper ataması talebinde bulunurken artık vatandaş da eksper talebi oluşturabilecek. Sigorta şirketleri veya vatandaşlar artık istedikleri eksperi seçemeyecek; sistem kimi atarsa hasar tespitini o kişi yapacaktır.

Şahin parasına ucuz elektrikli Chery: 8200 dolarlık QQ3 satışta 5 sa. önce eklendi

Atamalar coğrafi bölge, branş, uzmanlık ve performans gibi objektif kriterlere göre yapılacaktır. Vatandaşlar eksper raporuna 3 iş günü içinde itiraz edebilecek. İtiraz durumunda branşında en az 10 yıl deneyimli “hakem eksper” atanacak ve bu eksperin raporu nihai rapor olarak kabul edilecek.

Değer kaybı anında hesaplanacak

Mevcut düzenlemede eksper sadece maddi hasar hakkında hesaplama yapıyor, daha sonrasında vatandaşlar mahkemeye başvurarak değer kaybı için ayrı eksper sonucu bekliyordu. Yeni dönemde atanan eksper, hem maddi hasarı hem de değer kaybını aynı raporda hesaplayacak ve sigorta şirketi her iki tutarı birlikte ödeyerek hasar dosyasını kapatacak. Değer kaybı, gerçek zarar ilkesi doğrultusunda standart bir yöntemle hesaplanacak.

Bu düzenleme özellikle değer kaybını fırsata çeviren avukatları ve komisyoncuları ortadan kaldırıyor. Yüksek miktarda değer kaybı tazminatı vaadiyle vatandaş kandırılıyor ve değer kaybı tutarının büyük bölümü mahkeme ve avukatlara gidiyordu. Yeni dönemde eksper raporuna göre doğrudan sigortacıdan vatandaşa değer kaybı ödemesi yapılacak. Vatandaşlar vekalet ücreti veya komisyon gibi ek bedeller ödemek zorunda kalmayacak.

30 bin TL üstü hasarlarda eksper zorunlu

Maddi hasar tespitinde asgari maddi teminatın 1/10'unu (2026 yılı için 40 bin TL) aşan tutardaki hasarlarda eksper ataması zorunlu olacak. 40 bin TL’nin altındaki hasarlarda eksper ataması yapılmadan vatandaş ve sigorta şirketi arasında anlaşma yapılabilecek.

1 Temmuz’da tüm Türkiye’de başlıyor

Eksper atama ve değer kaybı tazmininde yeni dönem 1 Nisan’da Ordu ve Bursa’da başlıyor. 1 Temmuz 2026’da ise 81 ilde yeni döneme geçilecek.

