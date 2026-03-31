Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trafik sigortasında yeni düzenleme: Değer kaybı süreci kolaylaştı!

    Trafik kazası sonrası yaşanan eksper ve değer atama sürecinde yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor. Yeni düzenlemeyle eksper, hem hasarı hem de değer kaybını aynı raporda hesaplayacak.

    Trafik kazaları sonrasındaki prosedürlerin kolaylaştırılması amacıyla yapılan düzenleme 1 Nisan’da devreye giriyor. 12 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği, pilot bölge olarak seçilen Ordu ve Bursa’da 1 Nisan 2026 tarihinde devreye giriyor. 1 Temmuz’da 81 ilde uygulanmaya başlayacak.

    Yeni düzenleme, kaza sonrası eksper atama sürecinde ve değer kaybı tazminlerinde köklü değişiklikler getiriyor. Bu iki süreçte vatandaşın mağduriyetinin engellenmesi ve sürecin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

    Eksper otomatik atanacak

    Trafik sigortasında eksperlerin artık EKSİST (Eksper Atama ve Takip Sistemi) üzerinden otomatik ve sıralı olarak atanacak. Daha önce sigortacılar eksper ataması talebinde bulunurken artık vatandaş da eksper talebi oluşturabilecek. Sigorta şirketleri veya vatandaşlar artık istedikleri eksperi seçemeyecek; sistem kimi atarsa hasar tespitini o kişi yapacaktır.

    Atamalar coğrafi bölge, branş, uzmanlık ve performans gibi objektif kriterlere göre yapılacaktır. Vatandaşlar eksper raporuna 3 iş günü içinde itiraz edebilecek. İtiraz durumunda branşında en az 10 yıl deneyimli “hakem eksper” atanacak ve bu eksperin raporu nihai rapor olarak kabul edilecek.

    Değer kaybı anında hesaplanacak

    Mevcut düzenlemede eksper sadece maddi hasar hakkında hesaplama yapıyor, daha sonrasında vatandaşlar mahkemeye başvurarak değer kaybı için ayrı eksper sonucu bekliyordu. Yeni dönemde atanan eksper, hem maddi hasarı hem de değer kaybını aynı raporda hesaplayacak ve sigorta şirketi her iki tutarı birlikte ödeyerek hasar dosyasını kapatacak. Değer kaybı, gerçek zarar ilkesi doğrultusunda standart bir yöntemle hesaplanacak. 

    Bu düzenleme özellikle değer kaybını fırsata çeviren avukatları ve komisyoncuları ortadan kaldırıyor. Yüksek miktarda değer kaybı tazminatı vaadiyle vatandaş kandırılıyor ve değer kaybı tutarının büyük bölümü mahkeme ve avukatlara gidiyordu. Yeni dönemde eksper raporuna göre doğrudan sigortacıdan vatandaşa değer kaybı ödemesi yapılacak. Vatandaşlar vekalet ücreti veya komisyon gibi ek bedeller ödemek zorunda kalmayacak.

    30 bin TL üstü hasarlarda eksper zorunlu

    Maddi hasar tespitinde asgari maddi teminatın 1/10'unu (2026 yılı için 40 bin TL) aşan tutardaki hasarlarda eksper ataması zorunlu olacak. 40 bin TL’nin altındaki hasarlarda eksper ataması yapılmadan vatandaş ve sigorta şirketi arasında anlaşma yapılabilecek.

    1 Temmuz’da tüm Türkiye’de başlıyor

    Eksper atama ve değer kaybı tazmininde yeni dönem 1 Nisan’da Ordu ve Bursa’da başlıyor. 1 Temmuz 2026’da ise 81 ilde yeni döneme geçilecek.

    Kaynakça https://www.cgtnturk.com/trafik-kazasi-hasar-odemeleri-1-nisanda-degisiyor-aracilar-devreden-cikiyor https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/noyan-dogan/trafik-kazalarinda-yeni-donem-1-nisanda-basliyor-43129508
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    H
    halogen666 2 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum