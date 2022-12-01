Trendyol, Kasım ayında 71 milyon ürün sattı

Hepsiburada, satılan ürün sayısını 30 milyon olarak duyurmuştu. Trendyol, Hepsiburada’ya göre iki katın üzerinde üründe satış gerçekleştirmiş. Ayrıca Kasım ayı boyunca 127 bin satıcı, Trendyol üzerinden ürün satışı yaptı.
Kasım’da Trendyol’un ziyaret sayısı 1 milyarı aştı. Günlük aktif müşteri sayısı 25,6 milyona ulaştı. Kasım kampanyalarında İstanbul, Ankara ve İzmir’e ek olarak en çok sipariş veren iller Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’e ek olarak en çok satış yapan iller ise Kocaeli, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.
Trendyol, hangi kategorilerde en çok hangi ürünlerin satıldığını açıklamadı. Geçen sene çok satan ürün kategorilerini ve satış miktarlarını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam