Tam Boyutta Gör Hepsiburada’nın ardından Trendyol da Kasım ayındaki satış miktarını açıkladı. Trendyol’un “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” adını verdiği Kasım kampanyalarında 11 milyon kişi 71 milyon adedin üzerinde ürün satın aldı.

Hepsiburada, satılan ürün sayısını 30 milyon olarak duyurmuştu. Trendyol, Hepsiburada’ya göre iki katın üzerinde üründe satış gerçekleştirmiş. Ayrıca Kasım ayı boyunca 127 bin satıcı, Trendyol üzerinden ürün satışı yaptı.

Hepsiburada, Efsane Kasım'da en çok satan ürünleri açıkladı 1 gün önce eklendi

Kasım’da Trendyol’un ziyaret sayısı 1 milyarı aştı. Günlük aktif müşteri sayısı 25,6 milyona ulaştı. Kasım kampanyalarında İstanbul, Ankara ve İzmir’e ek olarak en çok sipariş veren iller Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’e ek olarak en çok satış yapan iller ise Kocaeli, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.

Trendyol, hangi kategorilerde en çok hangi ürünlerin satıldığını açıklamadı. Geçen sene çok satan ürün kategorilerini ve satış miktarlarını açıklamıştı.

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Trendyol, Kasım ayında 71 milyon ürün sattı