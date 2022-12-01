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    Trendyol, Kasım ayında 71 milyon ürün sattı

    Trendyol, Kasım ayı boyunca 71 milyonun üzerinde üzerinde ürün sattığını açıkladı. Kasım'da platformun toplam ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçti.                   
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    Trendyol, Kasım ayında 71 milyon ürün sattı Tam Boyutta Gör
    Hepsiburada’nın ardından Trendyol da Kasım ayındaki satış miktarını açıkladı. Trendyol’un “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” adını verdiği Kasım kampanyalarında 11 milyon kişi 71 milyon adedin üzerinde ürün satın aldı.

    Hepsiburada, satılan ürün sayısını 30 milyon olarak duyurmuştu. Trendyol, Hepsiburada’ya göre iki katın üzerinde üründe satış gerçekleştirmiş. Ayrıca Kasım ayı boyunca 127 bin satıcı, Trendyol üzerinden ürün satışı yaptı.

    Kasım’da Trendyol’un ziyaret sayısı 1 milyarı aştı. Günlük aktif müşteri sayısı 25,6 milyona ulaştı. Kasım kampanyalarında İstanbul, Ankara ve İzmir’e ek olarak en çok sipariş veren iller Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’e ek olarak en çok satış yapan iller ise Kocaeli, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.

    Trendyol, hangi kategorilerde en çok hangi ürünlerin satıldığını açıklamadı. Geçen sene çok satan ürün kategorilerini ve satış miktarlarını açıklamıştı.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 3 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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