Netflix ücretli abonelik paylaşımında ısrarcı

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10 yıldır ilk defa abone kaybına uğrayan Netflix bunu biraz da pandemi şartlarının hafiflemesine bağlasa da abonelerin diğer evlerdeki arkadaşları ile şifrelerini paylaşması şirket içerisinde ciddi bir rahatsızlık uyandırıyor. Yeni dönemde bunun önüne geçmekte kararlı.

Netflix ücretli abonelik paylaşımı nasıl olacak?

Yılın ilk çeyreğinde 200 bin civarında abone kaybeden Netflix, ikinci çeyrekte ise 2 milyon gibi ciddi bir rakam bekliyor. Yılın ikinci yarısında toparlanma olacağı beklentisi olsa da abonelik paylaşımı önemli bir gelir kaybına neden oluyor.

Netflix son 10 yılda ilk kez abone kaybetti 1 gün önce eklendi

Netflix yaklaşık 100 milyon kişinin şifresini ev dışındaki arkadaşları ile paylaştığını tespit etmiş. Yatırımcılara gönderilen bir raporda 100 milyon kişilik bu dev pastadan mutlaka pay alınması gerektiği not düşülmüş. Bir kaç ülkede test edilen Extra Member adındaki 2 kişiye kadar ücretli şifre paylaşım özelliğinin tüm ülkelerde kullanıma sunulması planlanıyor.

Netflix şimdilik kullanıcılar ücretli abonelik paylaşımına nasıl bakıyor bunu anlamak istiyor. Bir baskı mekanizması olmadan ücretli aboneliği tercih edeceklerin sayısı pek de fazla olmayacaktır. Firma fazla renk vermese de önümüzdeki yıllarda ücretsiz abonelik paylaşımı yapanların önünü kesmeye hazırlanıyor.



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Netflix ücretli abonelik paylaşımını yaygınlaştıracak