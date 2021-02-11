Sony, Spider-Man'in düşmanını canlandırması için Keanu Reeves'e rol teklif etti

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Bildiğiniz gibi Spider-Man evrenindeki karakterler hariç tüm Marvel karakterlerinin film hakları şu anda Disney'de. Spider-Man evrenindeki karakterlerin hakları ise Sony'de. Sony de bu yüzden kendi Marvel evrenini kuruyor ve yalnızca Spider-Man evrenindeki karakterlerden oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan habere göre ise önemli bir rol için popüler bir oyuncuya rol teklif edilmiş.

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Bir süredir plan aşamasında olan ve yapılacağı bilinen Kraven The Hunter filminin başrolü için, yani Kraven The Hunter rolü için John Wick, Matrix ve Cyberpunk 2077 gibi yapımlardan tanınan Keanu Reeves'e teklif yapılmış. Haber resmi olarak açıklanmış değil ancak bu haberin ardından çıkan başka bir söylentiye göre de Keanu Reeves bu rolü reddetmiş.

Kraven The Hunter, FoxKids'te yayınlanan Spider-Man animasyonunda bir hayli önemli bir yere sahipti. Keza çizgi romanlarda da öyle. Filminin geleceği biliniyor ancak hiçbir detay şu an için bilinmiyor.

Şu anda bu rol için konuşulan diğer oyuncular ise Altered Carbon'ın başrolündeki Joel Kinnaman ve The Boys dizisinin başrollerinden Karl Urban.

https://screenrant.com/kraven-hunter-movie-keanu-reeves-casting-report-sony/

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