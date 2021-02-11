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    Sony, Spider-Man'in düşmanını canlandırması için Keanu Reeves'e rol teklif etti

    Kendi Marvel evrenini kuran Sony'nin Spider-Man evreninde Kraven The Hunter filminin başrolü için Keanu Reeves'e rol teklif ettiği söyleniyor.
    11 Şubat 2021, 17:00 (6 gün)
    6b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Sony, Spider-Man'in düşmanını canlandırması için Keanu Reeves'e rol teklif etti
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    Bildiğiniz gibi Spider-Man evrenindeki karakterler hariç tüm Marvel karakterlerinin film hakları şu anda Disney'de. Spider-Man evrenindeki karakterlerin hakları ise Sony'de. Sony de bu yüzden kendi Marvel evrenini kuruyor ve yalnızca Spider-Man evrenindeki karakterlerden oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan habere göre ise önemli bir rol için popüler bir oyuncuya rol teklif edilmiş.

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    Bir süredir plan aşamasında olan ve yapılacağı bilinen Kraven The Hunter filminin başrolü için, yani Kraven The Hunter rolü için John Wick, Matrix ve Cyberpunk 2077 gibi yapımlardan tanınan Keanu Reeves'e teklif yapılmış. Haber resmi olarak açıklanmış değil ancak bu haberin ardından çıkan başka bir söylentiye göre de Keanu Reeves bu rolü reddetmiş. 

    Kraven The Hunter, FoxKids'te yayınlanan Spider-Man animasyonunda bir hayli önemli bir yere sahipti. Keza çizgi romanlarda da öyle. Filminin geleceği biliniyor ancak hiçbir detay şu an için bilinmiyor.

    Şu anda bu rol için konuşulan diğer oyuncular ise Altered Carbon'ın başrolündeki Joel Kinnaman ve The Boys dizisinin başrollerinden Karl Urban.



    https://screenrant.com/kraven-hunter-movie-keanu-reeves-casting-report-sony/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Böyle vahşi bir role en iyi Karl Urban gider bence.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adama kötü rolü vermeyin imajını bozmayın.
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    scientia 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Keanu Reeves'ü villain olarak hayal edemedim.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    White Cluster (Oğul Uzun) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kraven The Hunter, FoxKids'te yayınlanan Spider-Man animasyonunda bir hayli önemli bir yere sahipti.

    Haberdeki şu kısma aşırı katılıyorum. Bir çizgi film olmasına rağmen TV'ye yapılmış en iyi işlerden ve 2. sezonunda Kraven'ın gerçekten önemli bir rolü var. Bu arada tam anlamıyla kötü de denemez...

    Sanırım proje Venom, Morbius gibi ayrılacak. Kraven'a güzel hikaye yazılabilir. Orijin olarak doyurucu bir karakter ancak ben de Keanu'yu role pek yakıştıramadım.
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    Reaper87 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Spiderman ın karşındaki düşman bu mu olacak.Şöyle güçlü spidermanı filmde ezecek düşman lazım.

    Sinister six bile olsa tadından yenmez.Kraven ney la
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Keanu Reeves'e o rol pek gidecek gibi görünmüyor. Karl Urban bunun için daha iyi. Ancak Jason Momoa gibi sert yüzlü, iri kıyım oyuncular daha da iyi gidecektir. Jason Momoa olabilirdi aslında ama bu adamı Aquaman yaptılar. Farklı bir süper kahraman rolünde görmek biraz tuhaf kaçabilir.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence Karl Urban daha uygun olur bu rol için. Riddick günlükleri filminde negromendır komutanı rolü gayet güzeldi.
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    Fadeout (Semih SAYAR) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kraven'la Keanu'nun ne alakası var ya

    Jason Momoa'ya iyi gider ama...
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    V Venom59 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Keanu'ya bu rol bence de gitmez ama büyükte oyuncu, olur da oynarsa altından rahat kalkar ama bu rol için uygun değil. Bence Ghost Raider karakteri için çok uygun bir isim kendisi, müthiş olur onu bu rolde görsek.
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    barabarabarbara 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Keanu Reevesi bu aralar sürekli görmeye başladık projelerde seçici davranmalı bence yoksa Robert De Niro gibi kariyeri itibarsızlaşabilir
    1 Yanıt Yanıtla
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    cerrjahn 6 gün ( Mesaj Silindi ) barabarabarbara
    Robert De Niro'nun itibarsızlaşmasını açıklayabilir misin? Ben uzak kalmışım bilmiyorum...
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    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu adam ben peygamberim dese tüm dinlerden inanacak milyonlar var. Kötü adam rolü yapamaz.
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    scientia 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Keanu Reeves'ü villain olarak hayal edemedim.
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adama kötü rolü vermeyin imajını bozmayın.
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