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    True Detective'in yeni sezonu ilgiyle karşılandı

    True Detective'in 14 Ocak'ta izleyici ile buluşan yeni sezonu izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Öte yandan dizi, hem eleştirmenlerden hem de izleyiciden geçer not almayı başardı.
    True Detective yeni sezona iyi başlangıç yaptı Tam Boyutta Gör
    Amerikan kablolu kanalı HBO'nun en dikkat çekici dizilerinden biri olan True Detective, geçtiğimiz günlerde yeni sezonuyla ekranlara döndü. Genel temasını ve tonunu koruyarak her sezon farklı bir hikâye anlatan bir antoloji dizisi olan True Detective, Night Country alt başlıklı dördüncü sezonuyla da yeni bir hikâye başlattı. Dizi, övgülere boğulan ilk sezonunun ardından bir daha aynı etkiyi yaratamamış olsa da dizinin yeni sezonu da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

    Warner Bros. Discovery tarafından yapılan açıklamaya göre True Detective: Night Country'nin aynı anda hem HBO'da hem de MAX'te yayınlanan ilk bölümü, yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde bu iki platformda 2 milyon izleyiciye ulaştı. Bu da Night Country'nin hatırı sayılır bir başarıya imza attığını gösteriyor. Çünkü bu rakam HBO'nun en popüler dizileriyle neredeyse aynı seviyede.

    True Detective: Night Country, Eleştirmenlerden Geçer Not Aldı

    HBO'nun bol ödüllü dizisi Succession'ın son sezonu yolculuğuna 2.3 milyon izleyici ile başlamıştı. HBO'nun en popüler dizilerinden olan Euphoria'nın 2. sezonu ise ilk bölümünde 2.4 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Şimdi True Detective'in neredeyse bunlarla yarışacak bir rakama ulaşmış olması, izleyicilerin hâlâ True Detective'e dair heyecanını koruduğunu gösteriyor.

    Öte yandan True Detective'in izlenme rakamlarının önümüzdeki günlerde daha da artacağı tahmin ediliyor. Çünkü yeni sezon oldukça olumlu yorumlar alıyor. Yeni sezonun Rotten Tomatoes puanı %93. Dizinin eleştirmenlerden geçer not alması, 2. sezonun ardından diziden uzaklaşan izleyicinin de yeni sezona şans vermesine katkı sağlayacaktır..

    Issa López öncülüğünde hazırlanan yeni sezon, izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götürüyor. Jodie Foster'ın hayat verdiği polis dedektifi Liz Danvers, genç ortağı Evangeline Navarro ile birlikte, sekiz kişinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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