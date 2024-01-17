True Detective'in yeni sezonu ilgiyle karşılandı

Warner Bros. Discovery tarafından yapılan açıklamaya göre True Detective: Night Country'nin aynı anda hem HBO'da hem de MAX'te yayınlanan ilk bölümü, yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde bu iki platformda 2 milyon izleyiciye ulaştı. Bu da Night Country'nin hatırı sayılır bir başarıya imza attığını gösteriyor. Çünkü bu rakam HBO'nun en popüler dizileriyle neredeyse aynı seviyede.
True Detective: Night Country, Eleştirmenlerden Geçer Not Aldı
HBO'nun bol ödüllü dizisi Succession'ın son sezonu yolculuğuna 2.3 milyon izleyici ile başlamıştı. HBO'nun en popüler dizilerinden olan Euphoria'nın 2. sezonu ise ilk bölümünde 2.4 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Şimdi True Detective'in neredeyse bunlarla yarışacak bir rakama ulaşmış olması, izleyicilerin hâlâ True Detective'e dair heyecanını koruduğunu gösteriyor.
Öte yandan True Detective'in izlenme rakamlarının önümüzdeki günlerde daha da artacağı tahmin ediliyor. Çünkü yeni sezon oldukça olumlu yorumlar alıyor. Yeni sezonun Rotten Tomatoes puanı %93. Dizinin eleştirmenlerden geçer not alması, 2. sezonun ardından diziden uzaklaşan izleyicinin de yeni sezona şans vermesine katkı sağlayacaktır..
Issa López öncülüğünde hazırlanan yeni sezon, izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götürüyor. Jodie Foster'ın hayat verdiği polis dedektifi Liz Danvers, genç ortağı Evangeline Navarro ile birlikte, sekiz kişinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.