True Detective'in yeni sezonu ilgiyle karşılandı

Tam Boyutta Gör Amerikan kablolu kanalı HBO'nun en dikkat çekici dizilerinden biri olan True Detective, geçtiğimiz günlerde yeni sezonuyla ekranlara döndü. Genel temasını ve tonunu koruyarak her sezon farklı bir hikâye anlatan bir antoloji dizisi olan True Detective, Night Country alt başlıklı dördüncü sezonuyla da yeni bir hikâye başlattı. Dizi, övgülere boğulan ilk sezonunun ardından bir daha aynı etkiyi yaratamamış olsa da dizinin yeni sezonu da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Warner Bros. Discovery tarafından yapılan açıklamaya göre True Detective: Night Country'nin aynı anda hem HBO'da hem de MAX'te yayınlanan ilk bölümü, yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde bu iki platformda 2 milyon izleyiciye ulaştı. Bu da Night Country'nin hatırı sayılır bir başarıya imza attığını gösteriyor. Çünkü bu rakam HBO'nun en popüler dizileriyle neredeyse aynı seviyede.

True Detective: Night Country, Eleştirmenlerden Geçer Not Aldı

HBO'nun bol ödüllü dizisi Succession'ın son sezonu yolculuğuna 2.3 milyon izleyici ile başlamıştı. HBO'nun en popüler dizilerinden olan Euphoria'nın 2. sezonu ise ilk bölümünde 2.4 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Şimdi True Detective'in neredeyse bunlarla yarışacak bir rakama ulaşmış olması, izleyicilerin hâlâ True Detective'e dair heyecanını koruduğunu gösteriyor.

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Öte yandan True Detective'in izlenme rakamlarının önümüzdeki günlerde daha da artacağı tahmin ediliyor. Çünkü yeni sezon oldukça olumlu yorumlar alıyor. Yeni sezonun Rotten Tomatoes puanı %93. Dizinin eleştirmenlerden geçer not alması, 2. sezonun ardından diziden uzaklaşan izleyicinin de yeni sezona şans vermesine katkı sağlayacaktır..

Issa López öncülüğünde hazırlanan yeni sezon, izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götürüyor. Jodie Foster'ın hayat verdiği polis dedektifi Liz Danvers, genç ortağı Evangeline Navarro ile birlikte, sekiz kişinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırıyor.

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True Detective yeni sezona iyi başlangıç yaptı