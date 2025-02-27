Trump, AB'den gelen otomobillere %25 vergi uygulayacak!

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında Avrupa Birliği'nde üretilen mallara %25 oranında gümrük vergisi koymayı planladığını söyledi.

Trump, kabine üyeleriyle yaptığı bir görüşmede muhabirlere, "Çok yakında duyuracağız. Genel olarak %25 olacak ve bu, otomobiller ve diğer tüm ürünler için geçerli olacak" dedi.

"Avrupa Birliği, ABD'yi kazıklamak için kuruldu"

Trump, ABD'li gıda ve otomobil ihracatçılarının dezavantajlı olduğunu savunarak Avrupa’nın ticaret politikalarını eleştirdi ve "Avrupa Birliği, ABD'yi kazıklamak için kuruldu, kuruluş amacı budur ve bunu iyi başardılar. Ama artık başkan benim." sözlerini sarfetti.

Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söyleyen Trump, Kanada ve Meksika üzerinden ABD'ye gelen fentanil yüzünden milyonlarca kişinin öldüğünü öne sürdü. Trump, "Tarifeler devam edecek, hepsi değil ama birçoğu" ifadesini kullanarak, 2 Nisan'da Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin yanı sıra diğer tüm tarifelerin de yürürlüğe gireceğini belirtti.

Trump, vergileri ABD'de imalatı canlandırmak, para toplamak ve diğer ülkeleri karşı çıktığı politikaları değiştirmeye zorlamak için kullanacağına söz verdi. Göreve geldiğinden beri Çin’den ithal edilen mallara %10 oranında gümrük vergisi koyan Trump, ayrıca her ülkeye özel "karşılıklı" tarifeler belirlenmesi yönünde talimatlar verdi.

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