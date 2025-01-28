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    ABD Başkanı Trump, ithal çiplere gümrük vergisi uygulayacağını söyledi

    ABD Başkanı Donald Trump, yabancı bilgisayar çipleri, yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik gümrük vergilerinin yakın gelecekte geleceğini söyledi. Trump, bunun yatırımları artıracağına inanıyor.
    ABD Başkanı Trump, çiplere gümrük vergisi uygulayacağını söyledi Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, ithal çiplere, yarı iletkenlere ve ilaçlara "yakında" gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Katıldığı bir konferansta konuşan Trump, Biden yönetiminin 52 milyar dolarlık CHIPS Yasası teşviklerini "saçma" olarak nitelendirdi. Trump, çip üreticilerinin ABD'ye yatırımda bulunmak için doğrudan teşvik yerine daha yüksek vergilerden kaçınmayı tercih edeceklerini öne sürdü.

    Ya yüksek vergi ya da yatırım

    “Biden'ın sahip olduğu bu saçma program gibi onlara milyarlarca dolar vermek istemiyoruz” diyen Trump, üreticilerin vergiden kaçınmak için yeni tesisler inşa edeceklerini iddia etti. Ancak Trump, CHIPS Yasası kapsamında bugüne kadar duyurulan 30 milyar dolarlık özel sektör yatırımlarını ya da 16 yeni üretim tesisi planını detaylandırmadı.

    Trump, ithal çip ve yarı iletkenlere uygulanacak vergi oranlarının “%2,5'ten çok daha büyük” olacağını belirtti: "Zaten milyarlarca dolarları var... Paraya ihtiyaçları yoktu. Bir teşvike ihtiyaçları vardı. Bu teşvik de %25, %50 ve hatta %100 vergi ödemek istememeleri olacak." Trump ayrıca Apple, AMD, Broadcom, Nvidia ve Qualcomm gibi önde gelen ABD teknoloji şirketlerini, işlemcilerini Tayvan'daki TSMC'de ürettikleri için eleştirdi.

    Bu açıklama, Trump’ın ilk döneminde Çin ile başlattığı ticaret savaşını hatırlatıyor. TSMC,  CHIPS Yasası kapsamında ABD'de zaten üretim tesisleri kuruyor ancak bu tesisler, Tayvan'daki gibi son teknoloji üretim süreçlerine sahip olmayacak. Esasında böyle bir şey için öncelikle lojistik sorunlarının çözülmesi ve altyapının hazır olması gerekiyor. Sadece gümrük vergilerini artırıp fabrika yatırımlarını çekmek sorunları çözmeyecektir. İleri teknoloji üretimine sahip bir tesisi hazır hale getirmek genellikle dört beş yıllı sürelere ihtiyaç duyar.

    Trump yönetiminin önümüzdeki haftalarda Tayvan'da üretilen ASIC'lere, CPU'lara, GPU'lara ve diğer çip türlerine gümrük vergileri getireceğini varsayarsak, bu durum ABD'deki şirketler ve bireyler için PC'leri, sunucuları ve akıllı telefonları hemen daha pahalı hale getirecek. CTA’nın bir raporuna göre, Trump’ın önerdiği gümrük tarifeleri, dizüstü bilgisayar fiyatlarını yüzde 46, oyun konsollarını yüzde 40 ve akıllı telefonları yüzde 26 oranında artırabilir. 

    Trump, bu gümrük tarifelerinin ABD'de üretimi artıracağını savunarak, “önümüzdeki kısa süre içinde daha önce hiç olmadığı kadar çok tesis inşa edeceğiz” dedi. Trump ayrıca son günlerin bir numaralı konusu olan DeepSeek için de olumlu düşündüğünü söyledi; “...daha hızlı ve daha ucuz bir yapay zeka yöntemi bulmak, bu iyi bir şey. Eğer gerçekse ve doğruysa, kimse bilmiyor ama ben bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum.” İlginçtir, Trump, DeepSeek hakkında konuşurken “milyarlar harcamak yerine daha az harcayacaksınız ve umarım aynı çözümü bulacaksınız” dedi. Kendisi aynı zamanda OpenAI ve Softbank öncülüğündeki ülke geneline yayılacak yapay zeka veri merkezleri için 500 milyar dolar harcanacağını söylüyor.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 saniye önce

    Dikkatli bak

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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