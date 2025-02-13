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    Intel’e gün doğdu: “En güçlü yapay zeka çipleri Amerika’da üretilecek”

    ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Paris’te düzenlenen yapay zeka zirvesinde açıklamalarda bulunurken en güçlü yapay zeka çiplerinin Amerika’da üretileceğini ifade etti.
    “En güçlü yapay zeka çipleri Amerika’da üretilecek” Tam Boyutta Gör
    Paris’te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi’nin son gününde konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump yönetiminin yapay zeka stratejisini açıkladı. Vance, ABD’nin küresel yapay zeka liderliğini korumak için en güçlü yapay zeka çiplerinin Amerikan tasarımı ve üretimi olacağını vurguladı.

    En güçlü çipler ABD'de olacak

    "Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka alanında lider konumda ve yönetimimiz de bu konumunu korumayı planlıyor” diyen JD Vance, ABD’nin ileri seviye yarı iletken tasarımından öncü algoritmalara ve dönüşümsel uygulamalara kadar yapay zeka ekosisteminin tamamını kapsayan bir altyapıya sahip olduğunu belirtti. Vance aynı zamanda “Amerika'nın avantajını korumak için Trump yönetimi, en güçlü yapay zeka sistemlerinin Amerikan tasarımı ve üretimi çiplerle ABD'de inşa edilmesini sağlayacaktır” dedi.

    “En güçlü yapay zeka çipleri Amerika’da üretilecek” Tam Boyutta Gör
    Bu açıklama, özellikle Trump’ın daha önce kampanya döneminde CHIPS ve Bilim Yasası’na karşı çıkması nedeniyle oldukça önemli. Ancak görünen o ki, Trump yönetimi çip üretimine destek verecek. Halihazırda Kongre’de görüşülen bir yasa tasarısı, ABD merkezli çip tasarımcıları ve üreticilerine avantajlı krediler sağlamayı hedefliyor. Vance ayrıca, gereksiz düzenlemelerin kaldırılacağını ancak bunun kamu yararını gözeterek yapılacağını belirtti.

    ABD Başkan Yardımcısı, diğer ülkelere Washington’ın yapay zeka politikalarını benimsemeleri yönünde çağrıda bulunurken, Avrupa Birliği’nin sıkı teknoloji düzenlemelerini de eleştirdi. Özellikle Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve Genel Veri Koruma tüzüğünün (GDPR) “orantısız hukuki maliyetler” oluşturduğunu ve “ifade özgürlüğünü boğduğunu” söyledi.

    Vance konuşmasının sonunda, ABD’nin otoriter rejimlerle teknoloji ortaklığı kurmaktan kaçınacağını belirtti. Çin’i doğrudan isim vermeden eleştiren Vance, düşük maliyetli 5G ve CCTV ekipmanları gibi teknolojilerin uzun vadede güvenlik riskleri yarattığını söyledi.

    Intel hisseleri yükselişe geçti

    Elbette Vance’in “Amerikan tasarımı ve üretimi çip” söyleminin işaret ettiği sadece bir firma var: Intel. Teknoloji devi, şu sıralar tarihinin en kötü döneminden geçerken bir yandan da yeni bir CEO ve çıkış yolu arayışında. Intel, hem çip tasarımı yapıp hem de bunu kendi bünyesinde ve ABD topraklarında üretebildiği için Batı dünyası için benzersiz bir şirket.

    Vance’in açıklamalarının hemen ardından piyasa da buna tepki vermiş olacak ki Intel hisseleri hızlı bir yükseliş geçirdi. Intel hisseleri hafta başına göre yüzde 13’ten fazla artış yaşadı. Sadece dün, hisseler yüzde 3 artarak yükselişi sürdürdü. Böylece dip gören Intel hisseleri Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

    Ancak bu iyimser havanın uzun soluklu olup olmayacağı oldukça belirsiz. Intel, en son gelişmiş çiplerinde Tayvanlı TSMC’yi dış kaynak olarak kullanıyor. Bu da “en gelişmiş” söylemine büyük bir gölge düşürüyor.

    Öte yandan firma 18A üretim süreci üzerinde ilerliyor. 1.8nm sınıfı olan bu süreç, 2025’in ikinci yarısında Panther Lake işlemcileri için kullanılacak. Yeni üretim sürecinin göstereceği performans, hem Intel hem de üretim birimi olan Foundry için hayati bir rol oynayacak. Bu arada Samsung ve TSMC gibi üreticilerin ABD'deki üretim tesislerinin inşası da sürüyor. Ancak buradaki tesislerin, firmaların ana üretim üslerinin biraz gerisinde kalması öngörülüyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/trump-administration-declares-most-powerful-ai-chips-will-be-built-in-america https://finance.yahoo.com/news/intel-stock-has-gotten-an-unexpected-boost-from-jd-vance-152901852.html
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