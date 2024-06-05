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    Anlık Bildirim

    Archer Aviation, ticari hava taksileri için gerekli onayı aldı

    Elektrikli hava taksileri giderek daha gerçek bir hal alıyor. Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçlarında öncü firmalardan olan Archer Aviation ise FAA'dan gerekli onayları aldı.
    Archer Aviation, ticari hava taksileri için gerekli onayı aldı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli elektrikli havacılık şirketi Archer Aviation, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) hava taksi hizmeti sunmak için gerekli sertifikaları aldığını duyurdu. Alınan yeni sertifikasyon, Archer'ı elektrikli dikey kalkış ve iniş aracını (eVTOL) kullanarak tam teşekküllü bir ticari hizmet başlatmanın eşiğine getiriyor. Ancak halen atılması gereken adımlar da bulunuyor.

    Uçan taksiler gerçeğe dönüşüyor

    Archer Aviation, yaptığı açıklamaya göre FAA'dan Part 135 sertifikası aldı. Bu, hava taksi hizmeti sunmak için gerekli bir sertifika. Daha önce bu sertifikayı 2022 yılında Joby Aviation almıştı. Archer aynı zamanda özel uçak onarım hizmetleri yürütme yetkisi veren Part 145 sertifikasını da aldı. Archer’ın bir süre önce Midnight aracı için FAA’dan nihai uçuşa elverişlilik kriterlerini aldığını belirtelim.

    Archer Aviation, hizmete başlamadan önce Midnight hava taksisi için üretim tasarımına göre belirli bir uçak kategorisinin uçuşa elverişliliğini belirleyen tip sertifikasını da alması gerekiyor. Bu sertifikanın ardandan Midnight, FAA'nın tüm tasarım ve güvenlik standartlarını karşılamış olacak.

    Midnight, saf batarya gücüyle 241 km/sa hıza kadar yaklaşık 100km dört yolcu taşıyabiliyor. Archer'ın hedefi 60 ila 90 dakikalık araba yolculuklarını 10 ila 20 dakikalık uçuşlarla değiştirmek. Firma, uçuşlar arasında yapılacak 10 dakikalık şarj süresiyle 30 ila 80 kilometrelik yolculukları hedefliyor.  Hava taksileri birkaç yıl önce gerçekleşmesi zor bir girişim gibi görünse de Archer’ın United Airlines'tan 1 milyar dolarlık anlaşması yaptığını ve aynı zamanda otomotiv devi Stellantis ile eVTOL aracını seri üretmek için bir anlaşmasının bulunduğunu belirtmek gerek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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