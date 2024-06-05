Archer Aviation, ticari hava taksileri için gerekli onayı aldı

Uçan taksiler gerçeğe dönüşüyor
Archer Aviation, yaptığı açıklamaya göre FAA'dan Part 135 sertifikası aldı. Bu, hava taksi hizmeti sunmak için gerekli bir sertifika. Daha önce bu sertifikayı 2022 yılında Joby Aviation almıştı. Archer aynı zamanda özel uçak onarım hizmetleri yürütme yetkisi veren Part 145 sertifikasını da aldı. Archer’ın bir süre önce Midnight aracı için FAA’dan nihai uçuşa elverişlilik kriterlerini aldığını belirtelim.
Archer Aviation, hizmete başlamadan önce Midnight hava taksisi için üretim tasarımına göre belirli bir uçak kategorisinin uçuşa elverişliliğini belirleyen tip sertifikasını da alması gerekiyor. Bu sertifikanın ardandan Midnight, FAA'nın tüm tasarım ve güvenlik standartlarını karşılamış olacak.
Midnight, saf batarya gücüyle 241 km/sa hıza kadar yaklaşık 100km dört yolcu taşıyabiliyor. Archer'ın hedefi 60 ila 90 dakikalık araba yolculuklarını 10 ila 20 dakikalık uçuşlarla değiştirmek. Firma, uçuşlar arasında yapılacak 10 dakikalık şarj süresiyle 30 ila 80 kilometrelik yolculukları hedefliyor. Hava taksileri birkaç yıl önce gerçekleşmesi zor bir girişim gibi görünse de Archer’ın United Airlines'tan 1 milyar dolarlık anlaşması yaptığını ve aynı zamanda otomotiv devi Stellantis ile eVTOL aracını seri üretmek için bir anlaşmasının bulunduğunu belirtmek gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.