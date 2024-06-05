Archer Aviation, ticari hava taksileri için gerekli onayı aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli elektrikli havacılık şirketi Archer Aviation, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) hava taksi hizmeti sunmak için gerekli sertifikaları aldığını duyurdu. Alınan yeni sertifikasyon, Archer'ı elektrikli dikey kalkış ve iniş aracını (eVTOL) kullanarak tam teşekküllü bir ticari hizmet başlatmanın eşiğine getiriyor. Ancak halen atılması gereken adımlar da bulunuyor.

Uçan taksiler gerçeğe dönüşüyor

Archer Aviation, yaptığı açıklamaya göre FAA'dan Part 135 sertifikası aldı. Bu, hava taksi hizmeti sunmak için gerekli bir sertifika. Daha önce bu sertifikayı 2022 yılında Joby Aviation almıştı. Archer aynı zamanda özel uçak onarım hizmetleri yürütme yetkisi veren Part 145 sertifikasını da aldı. Archer’ın bir süre önce Midnight aracı için FAA’dan nihai uçuşa elverişlilik kriterlerini aldığını belirtelim.

Güney Kore, 2026 yılında elektrikli hava taksilerini kullanacak 6 gün önce eklendi

Archer Aviation, hizmete başlamadan önce Midnight hava taksisi için üretim tasarımına göre belirli bir uçak kategorisinin uçuşa elverişliliğini belirleyen tip sertifikasını da alması gerekiyor. Bu sertifikanın ardandan Midnight, FAA'nın tüm tasarım ve güvenlik standartlarını karşılamış olacak.

Midnight, saf batarya gücüyle 241 km/sa hıza kadar yaklaşık 100km dört yolcu taşıyabiliyor. Archer'ın hedefi 60 ila 90 dakikalık araba yolculuklarını 10 ila 20 dakikalık uçuşlarla değiştirmek. Firma, uçuşlar arasında yapılacak 10 dakikalık şarj süresiyle 30 ila 80 kilometrelik yolculukları hedefliyor. Hava taksileri birkaç yıl önce gerçekleşmesi zor bir girişim gibi görünse de Archer’ın United Airlines'tan 1 milyar dolarlık anlaşması yaptığını ve aynı zamanda otomotiv devi Stellantis ile eVTOL aracını seri üretmek için bir anlaşmasının bulunduğunu belirtmek gerek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Archer Aviation, ticari hava taksileri için gerekli onayı aldı