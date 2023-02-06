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    Anlık Bildirim

    Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem bölgesine İHA’lar sevk etti

    Türkiye, yaşadığı iki büyük depremin vermiş olduğu zararı atlatmaya çalışıyor. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA’lar da deprem bölgelerine sevk edilmiş durumda.
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    TSK, deprem bölgesine İHA’lar sevk etti Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve ardından 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Akıncı insansız hava araçları (İHA) da bölgeye sevk edilmiş vaziyette.

    Deprem bölgelerine İHA’lar sevk edildi

    Toplamda 10 ili şiddetli bir şekilde etkileyen depremler sonucunda AFAD verilerine göre 1.498 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Türkiye, yaralarını sarmaya devam ederken TSK, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti için Akıncı İHA’ları görevlendirdiğini duyurdu.

    Bölgeye sevk edilen İHA’lar, hasar tespitinin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarında koordinasyonu sağlamak için de kullanılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede etkilenenlere personeliyle de yardımda bulunuyor.

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de yaşanan 7.7 şiddetindeki deprem, toplamda 10 ili olumsuz etkiledi. Bu deprem, kendisiyle ilişkili 66’dan fazla artçı depremi tetikledi. Ana depremden sadece 8 saat sonra merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremin ayrı bir deprem olduğu belirtilirken bölge genelinde artçı depremler olmaya devam ediyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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