Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem bölgesine İHA’lar sevk etti

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve ardından 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Akıncı insansız hava araçları (İHA) da bölgeye sevk edilmiş vaziyette.

Deprem bölgelerine İHA’lar sevk edildi

Toplamda 10 ili şiddetli bir şekilde etkileyen depremler sonucunda AFAD verilerine göre 1.498 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Türkiye, yaralarını sarmaya devam ederken TSK, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti için Akıncı İHA’ları görevlendirdiğini duyurdu.

Bölgeye sevk edilen İHA’lar, hasar tespitinin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarında koordinasyonu sağlamak için de kullanılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede etkilenenlere personeliyle de yardımda bulunuyor.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de yaşanan 7.7 şiddetindeki deprem, toplamda 10 ili olumsuz etkiledi. Bu deprem, kendisiyle ilişkili 66’dan fazla artçı depremi tetikledi. Ana depremden sadece 8 saat sonra merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremin ayrı bir deprem olduğu belirtilirken bölge genelinde artçı depremler olmaya devam ediyor.

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