Apple, Çin'e olan üretim bağımlılığını azaltmak istiyor

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TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Çin'deki sürekli karantinalar nedeniyle Apple'ın aktif olarak tedarik zincirini çeşitlendirmeyi ve üretimi diğer ülkelere aktarmayı planlamaya başladığını söyledi.

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Çin'deki kapanmalar üretimi olumsuz etkiliyor

Bildiğiniz gibi, Mart ayının sonunda, Çinli yetkililer yeni bir COVID-19 salgını nedeniyle çoğu büyük şehirde karantina başlattı. Kapanmalar, MacBook ve diğer Apple ürünlerinin üretimini süresiz olarak durdurmak zorunda kalan birkaç Apple tedarikçisini de doğrudan etkiledi.

Kuo, Apple'ın 2020'nin başlarında Çin dışında üretim tesisleri kurmayı ciddi olarak düşünmeye başladığını, ancak şirketin çeşitlendirme öncesi aşamaya ancak şimdi geçtiğini söyledi. Apple'ın ilk olarak Hindistan ve Tayvan'daki tedarikçi fabrikaları düşündüğü bildirildi. Önümüzdeki dönemde, konuyla ilgili daha detaylı bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

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