Samsung'a rakip olacak: TSMC haftaya 3 nm işlemciler üretmeye başlayacak

Samsung ve TSMC rekabete hazır: 3 nm işlemci savaşı
Akıllı telefon kullanıcılarının 3 nm üretim sürecini yakından takip ettiği biliniyor. TSMC Başkanı 3 nm işlemcilerin iyi bir verimlilik oranına sahip olduğunu ve bu yonga setlerinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde ortalığı kasıp kavuracağını düşünüyor.
Samsung Electronics ise bu yılın temmuz ayında 3 nm yonga setlerinin üretimi için kollarını sıvadığını duyurmuştu ancak Samsung alınan bir bilgiye göre seri üretim konusunda TSMC'yi geride bırakamayacak.
Ayrıca Güney Koreli teknoloji firmasının 3 nm işlemcilerini ilk olarak kripto para madenciliğiyle ilgilenen Çinli müşterilere satacağı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d