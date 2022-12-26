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    Samsung'a rakip olacak: TSMC haftaya 3 nm işlemciler üretmeye başlayacak

    TSMC tarafından üretileceği duyurulan 3 nm işlemciler çok yakında akıllı telefon piyasasında etkisini gösterecek. Taiwan Economic Daily, TSMC Başkanı Wei Zhejia'nın harekete geçtiğini duyurdu.
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    TSMC 3 nm işlemci üretimi
    Tayvan'da 3 nm işlemciler üreteceği belirtilen bir fabrika için bir tören hazırlanıyor. Bu tören 29 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek. “Tayvan'da 2023 yılından önce 3 nm işlemci üretilecek!” diyen Wei Zhejia'nın kullanıcılara verdiği sözü tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Zira TSMC 29 Aralık 2022'de bu fabrika sayesinde görkemli bir açılış töreni eşliğinde ilk 3 nm işlemcisini üretecek ve haftaya seri üretime başlayacak.

    Samsung ve TSMC rekabete hazır: 3 nm işlemci savaşı

    Akıllı telefon kullanıcılarının 3 nm üretim sürecini yakından takip ettiği biliniyor. TSMC Başkanı 3 nm işlemcilerin iyi bir verimlilik oranına sahip olduğunu ve bu yonga setlerinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde ortalığı kasıp kavuracağını düşünüyor.

    Samsung Electronics ise bu yılın temmuz ayında 3 nm yonga setlerinin üretimi için kollarını sıvadığını duyurmuştu ancak Samsung alınan bir bilgiye göre seri üretim konusunda TSMC'yi geride bırakamayacak.

    Ayrıca Güney Koreli teknoloji firmasının 3 nm işlemcilerini ilk olarak kripto para madenciliğiyle ilgilenen Çinli müşterilere satacağı belirtildi. 

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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