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    TSMC ilk Avrupa fabrikası için görüşmelere başladı

    Dünya devi çip üreticisi TSMC, ABD Arizona fabrikasının ardından yeni kurulacak tesisler için çalışmalara başladı. Yarı iletken devi, ilk Avrupa tesisini Almanya'da kurabilir.
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    TSMC ilk Avrupa fabrikası için görüşmelere başladı! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın sayılı yonga üreticilerinden TSMC, ABD Arizona tesisi dahil olmak üzere üretim hacmini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de ABD pazarının ardından gözünü Avrupa'ya çeviren yarı iletken devi, Almanya'da yeni bir tesis kurabilir.

    Avrupa'daki ilk tesis için görüşmeler başlıyor

    Bildirilenlere göre TSMC, Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'nın Dresden kentinde kurmayı planlıyor. Bununla birlikte yonga devi, hükümet desteğini ve yerel tedarik zinciri kapasitesini görüşmek amacıyla üst düzey yöneticilerinden oluşan bir ekiple Almanya'yı ziyaret edecek. Bu görüşmenin ardından, yeni tesis için nahai kararın verilmesi bekleniyor.

    Kaynakta yer alan bilgilere göre TSMC'nin Dresden tesisikimyasallar ve endüstriyel gazlar gibi 2.000'den fazla malzeme ve 50'den fazla ekipman türü kullanılarak 22 nanometre ve 28 nanometre çip üretimine odaklanacak. Böylece yeni tesisin Avrupa otomobil endüstrisinin artan çip talebini karşılaması beklenirken, TSMC'nin gerekli ekipmanlar için tedarikçikler ile görüşmelere başladığı bildiriliyor.

    Yakın zamanlı açıklamalarında TSMC, önümüzdeki on yılda Tayvan, Güney Kore, ABD, Japonya, Almanya, İrlanda ve İsrail'de yeni fabrikalar inşa etmek için en az 380 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Bu yatırım planına dahil olan Almanya tesisi için ilk inşaat çalışmalarının 2024'te başlaması bekleniyor. 

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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