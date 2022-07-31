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    TSMC, ABD'deki ilk 5nm çip üretim tesisini kurdu

    Lider çip üreticisi TSMC, Arizona'daki 5nm çip üretilecek olan fabrikasının inşaat aşamasını tamamladı. Seri üretim 2024'ün başlarında başlayacak.               
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    TSMC, ABD'deki ilk 5nm çip üretim tesisini kurdu
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    Apple'ın ana çip tedarikçisi TSMC, yakın zamanda Phoenix, Arizona'daki yeni fabrikasının açılış törenini gerçekleştirdi. Yakında 5nm A15 Bionic ve M1 çiplerini piyasaya sürecek.

    Kısa bir sürede inşa edildi

    DigiTimes'a göre, 12 milyar dolarlık tesis, ABD'de 5nm çipleri seri üreten türünün ilk örneği olacak. Geçen yıl, TSMC başkanı Mark Liu, şirketin Arizona tesisinin 2024'ün ilk çeyreğinde çiplerin seri üretimine başlayacağını söyledi. Yeni fabrikanın ana müşterileri Nvidia, Qualcomm ve Apple.

    TSMC, ABD'deki ilk 5nm çip üretim tesisini kurdu
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    O zamana kadar Apple'ın amiral gemisi ürünlerinin, TSMC'nin Tayvan'daki ana fabrikasında üretilecek olan 3nm M3 ve A17 yongaları üzerine inşa edileceğini belirtmekte fayda var. Son olarak fabrikanın çok hızlı bir şekilde dikildiğini belirtelim. Zira inşaat geçtiğimiz Mart ayından başlamıştı ve Temmuz ayında tamamlandı.

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    B
    byomertaha 1 saat önce

    Çok güzel yaw

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