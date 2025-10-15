Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC’nin 2nm üretim kapasitesi şimdiden doldu: Talep çok büyük

    TSMC, 2 nm çip üretiminde 2026 kapasitesini şimdiden doldurdu. 2nm için üretim yapacak tesislerin aylık 100 bin yonga plakası üretmesi planlanıyor. Kapasiteler gelecek yıl daha da artabilir.

    TSMC’nin 2nm üretim kapasitesi şimdiden doldu: Talep çok büyük Tam Boyutta Gör

    Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC, gelecek yıl 2 nanometre (nm) çip üretimine başlamaya hazırlanırken şirketin bu ileri teknoloji süreci için belirlenen iki üretim tesisinin 2026 kapasitesi tamamen doldu. Firma, 2025 sonunda seri üretime geçmeyi ve aylık 100.000 wafer (yonga plakası) üretim hedefini yakalamayı planlıyor.

    Müşteriler şimdiden kuyrukta

    Hsinchu ve Kaohsiung kentlerinde bulunan iki 2 nm fabrikasında pilot üretim halihazırda devam ediyor. Ancak tam ölçekli üretim henüz başlamadı. Aktarılanlara göre pilot aşamadaki verim oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesinde. Bu oran aslında geçen sene konuşulanlar ile aynı.

    Öte yandan TSMC’nin gelişmiş paketleme kapasitesinin de tamamen rezerve edildiği ve gelecek yıl aylık 150.000 adet wafer'a ulaşabileceği belirtiliyor. Şirketin 2 nm üretim hattındaki en büyük müşterisinin kim olduğu açıklanmadı. Ancak daha önceki raporlara göre Apple, rakipleri Qualcomm ve MediaTek’i geride bırakarak ilk 2 nm kapasitenin yarısından fazlasını güvence altına almış durumda.

    TSMC’nin bu yeni litografi süreci “N2” olarak adlandırılıyor ve ilerleyen dönemde “N2P” versiyonuyla devam edecek. Her bir 2 nm wafer’ın fiyatı yaklaşık 30.000 dolar seviyesinde olacak. Bu rakam yüksek görünse de TSMC’nin 3 nm teknolojilerinde uygulayacağı yeni fiyatlar göz önüne alındığında rekabetçi sayılıyor. Şirketin N3E süreci için 25.000 dolar, N3P içinse 27.000 dolar talep edeceği bildiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eat6 şanzıman ömrü solgar sahtesi nasıl anlaşılır apk ios dönüştürücü 1.4 hdi motor 3 aydır geçmeyen faranjit

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum