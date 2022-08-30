TSMC, Apple için vites yükseltecek: A17, M2X ve M3 işlemciler detaylanıyor

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Küresel ekonominde yaşanan belirsizlikler, akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok elektronik ürünü etkilemeye devam ediyor. Sektördeki sıkıntılara kıyasla yakın zamanda yeni nesil iPhone 14 ailesini tanıtmaya hazırlanan teknoloji devi Apple, üretim hattını genişletmek için çalışmaları hızlandırdı.

M2X ve M3 işlemciler için hazırlıklar tamamlandı

Üretim zinciri kaynaklarından alınan bilgilere göre Apple, Rhodes kod adlı M2X işlemcinin seri üretimine Eylül sonunda başlamayı planlıyor. Buna ek olarak teknoloji devinin Palma kod adlı M3 mimarisinin çekirdek tasarımını da tamamladığı bildirilirken, M3 işlemciler daha gelişmiş N3E sürecine, M2X ise TSMC'nin N3 sürecine güvenecek.

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M3 işlemcilerin M2X’in seri üretiminden yaklaşık bir yıl sonra, 2023’ün ikinci yarısı veya 2024’ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte yeni işlemci, yeni nesil MacBook Air, iPad Air ve iPad Air Pro modellerinde kendisine yer bulacak. Bilindiği üzere Apple, bu yıl iPhone 14'ün ürün grubunu ve hedef pazarını yeniden konumlandırmaya başladı. Böylece iPhone 14 A15'i kullanmaya devam ederken, iPhone 14 Pro TSMC'nin 5nm N4'ünü kullanan yeni A16 işlemcisi ile donatılacak.

A17'nin tasarımı tamamlanmak üzere

Coll kod adlı yeni nesil A17 işlemcisine gelince, Apple'ın çalışmalarında son aşamaya geldiği bildiriliyor. Kaynakta yer verilenlere göre yeni işlemci, gelecek yılın ikinci ve üçüncü çeyreği arasında TSMC'nin 3nm N3 işlemi kullanılarak üretilecek. Paylaşılan bilgilerin ışığında Apple'ın cep telefonu ve PC sektöründe 3nm'ye geçişi hızlandırarak Intel, AMD ve Qualcomm ile olan rekabetini daha da arttıracağını söyleyebiliriz.

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