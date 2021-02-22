TSMC artan talepler karşısında 1000 mühendis daha görevlendiriyor

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Global çapta yonga dökümü dendiği zaman akla ilk gelen Tayvanlı TSMC oluyor zira üretim verimliliği ve teknolojileri konusunda ne Intel ne de Samsung yetişebiliyor. Bu nedenle sayısız yonga tasarımcısı TSMC’ye sipariş verebilmek için yarışıyor. Pandemi döneminde patlama yapan yonga talebi karşısında TSMC bile çaresiz kaldı.

Yavaş yavaş sıkıntı çözülecek

Pandemi nedeniyle insanların tablet, dizüstü bilgisayar, giyilebilir cihaz, kablosuz kulaklık gibi ürünlere normalden daha fazla ilgi göstermesi haliyle normale göre planlama yapan TSMC’nin işini bozdu.

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Yonga üretim hatları yetersiz kaldığı için talepler gecikti. Özellikle otomotiv sektörü 60 milyar dolara yakın bir kayba uğrayacak. Sonrasında konsol sektöründe ve bilgisayar sektöründe yine benzer sıkıntılar yaşanıyor.

Ülke hükümetlerinin devreye girdiği üretim yetersizliği konusunda TSMC önemli adımlar atıyor. Firma yıl içerisinde 2.5-3 milyar dolar değerinde olan Hollandalı ASML yapımı 13 adet EUV döküm sistemini devreye alacak. Bunun yanında 1000 kişilik mühendis gücünün daha Tainan’daki 5nm tesislerine konuşlandırılacağı belirtildi.

Yeni mühendis gücü sayesinde 5nm üretim kapasitesinin aylık 60000-70000 seviyesinden 120000 seviyesine çıkacağı belirtiliyor. Yani iki katı kadar üretim artışı olacak. Ayrıca yeni tesisin ve EUV cihazlarının da devreye girmesiyle yılın ikinci yarısında yonga üretiminde rahatlama olacağı tahmin ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2021/02/20/tsmc-deploy-1000-employees-5nm-chips-factory-meet-soaring-demands/

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