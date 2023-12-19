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    TSMC başkanı görevi devretmeye hazırlanıyor

    Mark Liu, TSMC'nin yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Bloomberg'in haberine göre, Liu'nun yerine 2024 yılında C.C. Wei geçecek.             
    TSMC başkanı görevi devretmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Mark Liu, 2018 yılında göreve geldiğinden bu yana şirketin piyasa değerini iki katına çıkarmayı başardı. Buna ek olarak, Liu'nun liderliğinde TSMC, ABD, Avrupa ve Japonya'da yeni fabrikaların inşasıyla küresel bir genişleme programı başlattı.

    Şirket tabanı teknolojik gelişim istiyor

    C.C. Wei ise şirkette Operasyon Direktörü görevini yürüttükten sonra, uzun yıllardır CEO olarak görev yapıyor. TSMC'nin lider bir yarı iletken üreticisi haline gelmesini sağlayan onun deneyimi ve teknik uzmanlığıydı. Aslında TSMC'nin yönetim kurulu başkanının değişmesi, şirketin daha fazla teknolojik gelişme göstermesi ihtiyacından kaynaklanıyor.

    TSMC başkanı görevi devretmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Mark Liu, TSMC'yi covid krizi boyunca yönetmeyi başarmış yetkin bir yönetici. Ancak yönetim kurulu, şirketin artık teknoloji tabanını geliştirebilecek bir mühendis olan C.C. Wei'ye ihtiyacı olduğuna inanıyor. C.C. Wei, 2024 yılında TSMC'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini bir başka resmi seçimle devralacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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