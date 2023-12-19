TSMC başkanı görevi devretmeye hazırlanıyor

C.C. Wei ise şirkette Operasyon Direktörü görevini yürüttükten sonra, uzun yıllardır CEO olarak görev yapıyor. TSMC'nin lider bir yarı iletken üreticisi haline gelmesini sağlayan onun deneyimi ve teknik uzmanlığıydı. Aslında TSMC'nin yönetim kurulu başkanının değişmesi, şirketin daha fazla teknolojik gelişme göstermesi ihtiyacından kaynaklanıyor.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.