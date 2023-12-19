TSMC başkanı görevi devretmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Mark Liu, 2018 yılında göreve geldiğinden bu yana şirketin piyasa değerini iki katına çıkarmayı başardı. Buna ek olarak, Liu'nun liderliğinde TSMC, ABD, Avrupa ve Japonya'da yeni fabrikaların inşasıyla küresel bir genişleme programı başlattı.

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Şirket tabanı teknolojik gelişim istiyor

C.C. Wei ise şirkette Operasyon Direktörü görevini yürüttükten sonra, uzun yıllardır CEO olarak görev yapıyor. TSMC'nin lider bir yarı iletken üreticisi haline gelmesini sağlayan onun deneyimi ve teknik uzmanlığıydı. Aslında TSMC'nin yönetim kurulu başkanının değişmesi, şirketin daha fazla teknolojik gelişme göstermesi ihtiyacından kaynaklanıyor.

Tam Boyutta Gör Mark Liu, TSMC'yi covid krizi boyunca yönetmeyi başarmış yetkin bir yönetici. Ancak yönetim kurulu, şirketin artık teknoloji tabanını geliştirebilecek bir mühendis olan C.C. Wei'ye ihtiyacı olduğuna inanıyor. C.C. Wei, 2024 yılında TSMC'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini bir başka resmi seçimle devralacak.

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