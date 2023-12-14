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    Sınırlar zorlanıyor: TSMC, 1.4nm sürecini geliştiriyor

    TSMC, halihazırda 2nm üretim teknolojisi için daha fazla ağırlık verse de bir yandan da gelecek nesli geliştiriyor. TSMC’nin 1.4nm sürecine 2027 yılında geçebileceği belirtiliyor.

    Sınırlar zorlanıyor: TSMC, 1.4nm sürecini geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Yüksek teknolojinin belkemiği olan TSMC, EEE Uluslararası Elektron Cihazları Toplantısı(IEDM) sırasında düzenlenen Future of Logic panelinde 1.4nm sınıfı üretim teknolojisinin geliştirilmesine devam edildiğini açıkladı. TSMC ayrıca 2nm sınıfı üretim sürecini kullanarak seri üretimin 2025'e yetiştirileceğini tekrar vurguladı.

    TSMC’de hedef 1.4nm

    SemiAnalysis'ten Dylan Patel tarafından yayınlanan bir slayta göre, TSMC'nin 1.4nm üretim düğümü resmi olarak A14 olarak adlandırılıyor. Şimdilik TSMC, A14'te yüksek hacimli üretime (HVM) ne zaman başlamayı planladığını veya bu sürecin özelliklerini açıklamadı. Ancak, N2'nin yani 2nm'nin 2025'in sonlarında ve N2P'nin 2026'nın sonlarında yapılması planlandığından, A14 teknolojisinin bu ikisinden sonra (2027 - 2028) geleceğini tahmin etmek yanlış olmayacaktır.

    Sürecin özellikleri söz konusu olduğunda, TSMC’nin A14 teknolojisinde dikey olarak istiflenmiş alan etkili transistörleri (CFET) benimsemesi pek olası değil. Bu nedenle A14, tıpkı N2 düğümlerinde olduğu gibi, muhtemelen şirketin 2. veya 3. nesil gate-all-around (GAAFET) transistörleri kullanacak. N2 ve A14 gibi düğümler, gerçekten fark yaratmak ve yeni performans, güç ve özellik seviyelerini mümkün kılmak için sistem düzeyinde uyumlu optimizasyon gerektiriyor.

    TSMC'nin 2027 - 2028 zaman diliminde A14 süreç teknolojisi için High-NA EUV litografi araçlarını benimseyip benimsemeyeceği henüz belli değil. O zamana kadar Intel'in (ve muhtemelen diğer yonga üreticilerinin) 0,55 sayısal açıklığa sahip yeni nesil EUV litografi makinelerini benimsemiş ve mükemmelleştirmiş olacağı göz önüne alındığında, TSMC’nin bunları kullanması zor olmayacaktır. Intel, Samsung ve diğerlerinin çip üretimi için yeni teknolojiler geliştirmesiyle birlikte, günümüz ile 1.4nm mikroişlemcilerin gelişi arasında daha çok şey değişecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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