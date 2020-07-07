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    TSMC daha fazla Sony sensör üretecek

    Geçen yıl ilk kez Sony’den sensör döküm siparişi alan TSMC bu yıl birkaç kat artış bekliyor. Firma 10 milyar dolarlık yatırımla yeni bir sensör döküm tesisi kurmaya hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC daha fazla Sony sensör üretecek
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    Akıllı telefon pazarında Sony belki halen istediği noktalara gelebilmiş değil ancak kamera sensörü dendiği zaman firma adeta patlama yapmış durumda. Bir telefonda sayısı yediye kadar çıkan kamera sensörleri sayesinde Sony talebe yetişemez oldu.

    TSMC üretimi üstlendi

    Geçtiğimiz yıl Sony’nin üretim tesisleri sensör talebini karşılamaya yetmeyince TSMC ile döküm anlaşması yapmak zorunda kalmıştı. İlk etapta belirli bir sipariş miktarı almaya başlayan TSMC bu yıl birkaç kat artış görecek.

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    Gelen bilgilere göre Sony’den bu yıl çok büyük miktarda sipariş bekleyen TSMC; kendi iştiraki ve diğer tedarikçi firmalar ile birlikte bu siparişleri karşılamayı planlıyor. TSMC bir üretim tesisini üst seviye Sony sensörleri için ayırırken diğer firmaların sensör üretim kapasitesini arttırmada sıkıntı yaşamaya başladıkları konuşuluyor.

    TSMC daha fazla Sony sensör üretecek
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    TSMC sadece bununla yetinmiyor. Firma yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım yaparak yeni bir sensör üretim tesisini devreye sokacak. Projesi bu ay çizilecek olan tesisin gelecek yıl ortalarında devreye alınacağı ifade ediliyor. Bu tesis TSMC’nin en büyük gelişmiş üretim tesisi ünvanına sahip olacak.

    Döküm sektörünün üst seviye kamera sensörleri konusunda oldukça iyimser oldukları ifade ediliyor. Sony özellikle 5G ile birlikte kamera sensörlerine ilginin daha da artacağını düşünüyor. Sony’nin yanında Samsung ve OmniVision da yakın zamanda üretim kapasitelerini arttırmayı amaçlıyor.



    https://www.gizchina.com/2020/07/06/tsmc-expand-its-cooperation-with-sony-cmos-image-sensor-foundry/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 gün
    Merak ettiğim soru : Eğer dökümcü aynı şirketse, farklı markaların sensör kalitesini etkileyen faktör nedir?
    @fx57 Erdi Bey, bununla ilgili bir konu çıkar mı?
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    nct96 (Necati Çakıroğlu) 1 gün
    Sony batıyahh

    İltica geliyahh
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 gün
    Sony batıyor len cileri sahneye alalım :D
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    oly1786 (caner nebi) 2 gün
    akıllı telefon işinin asıl ekmeğini yiyenler, TSMC, Sony gibi sahne arkasındaki firmalar.
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