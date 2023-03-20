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    TSMC’den kötü haber: iPhone 15 Pro beklenen performansı vermeyebilir

    iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacak olan A17 Bionic yongası beklenen performansı veremeyebilir zira TSMC’nin 3nm üretim sürecinde sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.
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    TSMC’den kötü haber: iPhone 15 Pro’da performans hedefi düşebilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın yaklaşmakta olan A17 Bionic işlemcisinin performans anlamında tamamıyla rakipsiz olabileceğini sizlere aktarmıştık. Ancak son günlerde gelen raporlar bu söylentilerin gerçekten uzak olduğunu gösteriyor. Zira, A17 Bionic’i üretecek olan TSMC’nin 3nm sürecinde sorunlar yaşadığı dile getiriliyor.

    TSMC, 3nm'de sorunlar yaşıyor olabilir

    TSMC, 3nm üretim bantlarının tamamını bu yıl için en büyük ve en kazançlı müşterisi Apple’a ayırmıştı. TSMC’nin yeni üretim teknolojisinde istediği yüksek verim ve performans değerlerine ulaşamadığı ve bu nedenle A17 Bionic'in performans hedefinin düşürülebileceği söyleniyor. A17 Bionic’in iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özel olması beklenirken görünüşe göre agresif performans artışı görmeyeceğiz. Benzer bir şekilde yeni M3 yongalarında da aynı problem yaşanabilir.

    Elbette Eylül ayına daha uzun bir süre var ve TSMC, karşılaştığı zorlukları aşarsa A17 Bionic için hedeflenen değerlere ulaşılabilir. Bununla birlikte her şeye sağman 3nm verimliliğinde TSMC’nin yüzde 70 ila 80’lerde olduğu ve rakibi Samsung’tan önemli ölçüde daha iyi durumda olduğu biliniyor. TSMC’nin karşılaştığı sorunları çözmesi için önünde birkaç ay kaldı ve eğer sorunlar çözülemezse muhtemelen A17 Bionic, performanstan ziyade enerji verimliliğine odaklanacak. Kaldı ki TSMC, yeni teknolojisinin performans kazanımlarından hiçbir zaman bahsetmedi. Şimdiye kadar sadece aynı hızlarda 3nm yongaların yüzde 35'e kadar gelişmiş güç tasarrufu sağlayacağı açıklandı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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