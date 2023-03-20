TSMC’den kötü haber: iPhone 15 Pro beklenen performansı vermeyebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın yaklaşmakta olan A17 Bionic işlemcisinin performans anlamında tamamıyla rakipsiz olabileceğini sizlere aktarmıştık. Ancak son günlerde gelen raporlar bu söylentilerin gerçekten uzak olduğunu gösteriyor. Zira, A17 Bionic’i üretecek olan TSMC’nin 3nm sürecinde sorunlar yaşadığı dile getiriliyor.

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TSMC, 3nm'de sorunlar yaşıyor olabilir

TSMC, 3nm üretim bantlarının tamamını bu yıl için en büyük ve en kazançlı müşterisi Apple’a ayırmıştı. TSMC’nin yeni üretim teknolojisinde istediği yüksek verim ve performans değerlerine ulaşamadığı ve bu nedenle A17 Bionic'in performans hedefinin düşürülebileceği söyleniyor. A17 Bionic’in iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özel olması beklenirken görünüşe göre agresif performans artışı görmeyeceğiz. Benzer bir şekilde yeni M3 yongalarında da aynı problem yaşanabilir.

Elbette Eylül ayına daha uzun bir süre var ve TSMC, karşılaştığı zorlukları aşarsa A17 Bionic için hedeflenen değerlere ulaşılabilir. Bununla birlikte her şeye sağman 3nm verimliliğinde TSMC’nin yüzde 70 ila 80’lerde olduğu ve rakibi Samsung’tan önemli ölçüde daha iyi durumda olduğu biliniyor. TSMC’nin karşılaştığı sorunları çözmesi için önünde birkaç ay kaldı ve eğer sorunlar çözülemezse muhtemelen A17 Bionic, performanstan ziyade enerji verimliliğine odaklanacak. Kaldı ki TSMC, yeni teknolojisinin performans kazanımlarından hiçbir zaman bahsetmedi. Şimdiye kadar sadece aynı hızlarda 3nm yongaların yüzde 35'e kadar gelişmiş güç tasarrufu sağlayacağı açıklandı.

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