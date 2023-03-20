TSMC’den kötü haber: iPhone 15 Pro beklenen performansı vermeyebilir

TSMC, 3nm'de sorunlar yaşıyor olabilir
TSMC, 3nm üretim bantlarının tamamını bu yıl için en büyük ve en kazançlı müşterisi Apple’a ayırmıştı. TSMC’nin yeni üretim teknolojisinde istediği yüksek verim ve performans değerlerine ulaşamadığı ve bu nedenle A17 Bionic'in performans hedefinin düşürülebileceği söyleniyor. A17 Bionic’in iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özel olması beklenirken görünüşe göre agresif performans artışı görmeyeceğiz. Benzer bir şekilde yeni M3 yongalarında da aynı problem yaşanabilir.
Elbette Eylül ayına daha uzun bir süre var ve TSMC, karşılaştığı zorlukları aşarsa A17 Bionic için hedeflenen değerlere ulaşılabilir. Bununla birlikte her şeye sağman 3nm verimliliğinde TSMC’nin yüzde 70 ila 80’lerde olduğu ve rakibi Samsung’tan önemli ölçüde daha iyi durumda olduğu biliniyor. TSMC’nin karşılaştığı sorunları çözmesi için önünde birkaç ay kaldı ve eğer sorunlar çözülemezse muhtemelen A17 Bionic, performanstan ziyade enerji verimliliğine odaklanacak. Kaldı ki TSMC, yeni teknolojisinin performans kazanımlarından hiçbir zaman bahsetmedi. Şimdiye kadar sadece aynı hızlarda 3nm yongaların yüzde 35'e kadar gelişmiş güç tasarrufu sağlayacağı açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)