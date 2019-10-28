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    TSMC en geç 4 yıl içinde 3nm sürecine geçmeyi planlıyor

    TSMC önümüzdeki yıllarda 3nm üretim sürecine geçebilmek için 19.5 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Sonrasında ise firma istifleme yöntemini hayata geçirmek istiyor.
    7 sa.
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    18
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC en geç 4 yıl içinde 3nm sürecine geçmeyi planlıyor

    Bir dönem çok zor olarak görülse de silikon materyalinin gerek yerini alacak gerekse de destek olacak yeni materyaller geliştirilerek 10nm üretim sürecinin ilerisine geçilmiş durumda. 7nm üretim süreci hali hazırda işlenirken 5nm de önümüzdeki yıl planlar dahilinde. Birkaç yıl sonra ise 3nm sürecini konuşacağız.

    Önemli yatırım

    Üretim süreçlerinin ilerlemesi bilindiği üzere yongalardaki zar alanlarını küçülterek transistör sayısının artmasını sağlıyor. Böylece yongaların performansı artarken hem daha az yer kaplıyor hem de enerji verimliliği sağlıyor.

    Gelecek yıl dökümcü şirketler 5nm üretim sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Apple A14 Bionic yonga seti gelecek yıl sonlarında 5nm süreci ile duyurulabilir. Snapdragon 875 yonga seti ve Samsung Exynos yonga seti de gelecek yıl sonlarında 5nm sürecini zorlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Lenovo dizüstü bilgisayarlar için yeni şarj istasyonunu duyurdu"

    Sonrasında ise 3nm süreci bizleri bekliyor. TSMC şimdiden 3nm sürecine geçiş yapacak üretim bantlarının hazırlıklarına başladı. Daha hassas EUV teknolojisine sahip olacak 3nm sürecinin maliyeti oldukça yüksek. Döküm pazarının lideri bu bakımdan 19.5 milyar dolar civarında bir bütçe ayırmış durumda. Hali hazırda 3nm geliştirme programının başarılı bir şekilde ilerlediği ifade ediliyor.

    Samsung ise GAA adını verdiği iletim noktalarını ana yapının etrafına dizen teknoloji ile 3nm sürecine geçmeyi planlıyor. Firma en geç 2022 yılında bu geçişi tamamlamak niyetinde. Bununla birlikte Samsung’un teknolojisi biraz daha az transistör dizilimine imkân veriyor. Bu bakımdan Intel’in yavaş ilerleyişini de hesaba katarsak TSMC yakın gelecekte aynı zar alanına en fazla transistör sığdıran dökümcü olabilir.

    Üretim süreçlerinin ilerlemesi hızlanmış durumda ancak ne yazık ki bunun da bir sonu olacak. Şimdiden firmalar önümüzdeki on yıl için yeni çözüm arayışına girmiş durumda. TSMC periyodik tabloda uygun bir bileşim ortaya çıkarabilirse transistörleri üst üste istiflemeyi planlıyor.



    https://www.phonearena.com/news/TSMC-starts-building-facilities-to-manufacture-3nm-chips_id119977 Yorum Yaz
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    karmaşık 6 sa. en beğenilen Six Feet Under.
    hani şu 10 nm'ye üretim teknolojisine bir türlü geçemeyen Intel mi
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    khytr89 6 sa.
    Benim en çok merak ettiğim ise su an üretilen 7nm snapdragon 855 işlemcinin yapipta 28nm üretim süreciyle piyasaya sürülen snapdragon 805 in yapamayacagi seylerin farki, zira su ana kadar ben hicbir fark goremiyorum fiyatlarin artmasindan baska..



    Donanim hizla gelisiyor ancak yazilim isi bir turlu o ivmeyi yakalayamiyor. 1 oyunu 1sn daha erken acacgim diye bir ton para bayilmak ne kadar akillica tartisilir.



    Teknolojinin gelismesi iyi bir sey tabii ki ama son 2 - 3 senedir olan gelismeler insan hayatini kolaylastirmaktan ziyada insan cebine odaklanmis gibi duruyor.
    Benim en çok merak ettiğim ise su an üretilen 7nm snapdragon 855 işlemcinin yapipta 28nm üretim süreciyle piyasaya sürülen snapdragon 805 in yapamayacagi seyler...
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    SEO19 5 sa.
    quantum ve paralel evrenlere açılan kapı görmek isteriz :D
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    berkayhas52 6 sa.
    Ya kadirdeşim ne kadar boş sallıyorsunuz 7nm TSMC işlemciyle üretilen A13 Bionic gücü ortada piyasadaki intel laptopların çoğundan daha hızlı anadtech benchmark yapmış açın bakın üstelik çok az güç tüketimiyle.
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    Lumibrite 6 sa.
    PC için neyse de, Mobilde (3nm'nin-5 nm'nin) ne faydasını görüyoruz?



    2 Yanıt Yanıtla +1
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    FatihAsl 6 sa. Lumibrite
    mobilde daha önemli. daha az enerji tüketecek. batarya ömrü uzayacak
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    ShadowWyvern 6 sa. Lumibrite
    pil süresi ayrıca daha düşük nm başarılı üretim olursa işlemciler çok ucuzlar tabi şuan üreticilerin öyle bir kaygıları yok gibi

    ayrıca pil miktarını arttırmak telefonu kalınlaştırır ağırlaştırır...
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    khytr89 6 sa.
    Benim en çok merak ettiğim ise su an üretilen 7nm snapdragon 855 işlemcinin yapipta 28nm üretim süreciyle piyasaya sürülen snapdragon 805 in yapamayacagi seylerin farki, zira su ana kadar ben hicbir fark goremiyorum fiyatlarin artmasindan baska..



    Donanim hizla gelisiyor ancak yazilim isi bir turlu o ivmeyi yakalayamiyor. 1 oyunu 1sn daha erken acacgim diye bir ton para bayilmak ne kadar akillica tartisilir.



    Teknolojinin gelismesi iyi bir sey tabii ki ama son 2 - 3 senedir olan gelismeler insan hayatini kolaylastirmaktan ziyada insan cebine odaklanmis gibi duruyor.
    Yanıtla +5
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    Six Feet Under. 7 sa.
    intel varken TSMC kumda oynasın.
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    karmaşık 6 sa. Six Feet Under.
    hani şu 10 nm'ye üretim teknolojisine bir türlü geçemeyen Intel mi
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    muratkaya 7 sa.
    Transistör boyutu şu anki teknolojinin sınırına dayanmak üzere. Benim en çok merak ettiğim 1nm'den aşağıya ne zaman inileceği ve bunun nasıl başarılacağı...
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    jac0B0 1 sa. muratkaya
    Zamanında forumda bir konu açılmıştı.

    Artık 14nm ye geçildi, işlemci teknolojisi sınıra dayandı daha ilerisi gelemez diye.

    O dönem herkes hak verdi, intel 14nm üretirken tsmc soba-fx ler kullanıyordu, mobil pazarda da keza teknoloji geriydi.

    Bugün ise sen yine aynı mesajı atıyorsun “transistör boyutu şu anki teknolojinin sınırına dayanmak üzere” 10 yıl sonra, çok daha küçük boyutlarda da aynı mesajlar gelecek :)
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