TSMC’nin 5nm üretim bantları tamamen doldu

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Yarı iletken sektörünün gelir anlamında lideri ve teknoloji sektörünün de en iyi 10 firması arasına girmeyi başaran TSMC, yatırımlarının meyvesini toplamaya devam ediyor. Firman gelişmiş üretim bantları tamamen doldu.

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5nm sürecinde yer kalmadı

7nm sürecinde bir sonraki verimlilik adımına geçen ve 5nm sürecinde de verimliliği yakalayan TSMC, haliyle tasarımcıların da gözdesi durumunda. Yonga sektöründe 5nm sürecine ilk geçen Apple olduğu için bantların çoğunu ayırtmış durumda.

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Apple A14 yonga seti hali hazırda yeni iPad Air modelinde kullanılıyor ancak gelecek aylarda iPhone 12 serisi, iPad Pro serisi ve nihayet Mac serilerinde boy gösterecek. Bu bakımdan hiç olmadığı kadar Apple’ın üretim ihtiyacı doğdu.

TSMC’nin Apple’dan kalan bantları diğer müşterilerine ayıracağı ifade ediliyor ancak hangi firmalar olduğu bilinmiyor. Yakın dönemde Qualcomm’un 5nm için Samsung’u tercih ettiği haberleri gündeme gelmişti. Muhtemelen TSMC’de yeteri kadar bant bulunamayınca Qualcomm ibreyi eski ortağına çevirdi.

https://www.gizmochina.com/2020/09/18/tsmc-5nm-chip-fully-booked-apple/

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