TSMC’nin 5nm üretim bantları tamamen doldu

Yarı iletken sektörünün gelir anlamında lideri ve teknoloji sektörünün de en iyi 10 firması arasına girmeyi başaran TSMC, yatırımlarının meyvesini toplamaya devam ediyor. Firman gelişmiş üretim bantları tamamen doldu.İlginizi Çekebilir Huawei yasağa günler kala bileşen yığınağı yapıyor
5nm sürecinde yer kalmadı
7nm sürecinde bir sonraki verimlilik adımına geçen ve 5nm sürecinde de verimliliği yakalayan TSMC, haliyle tasarımcıların da gözdesi durumunda. Yonga sektöründe 5nm sürecine ilk geçen Apple olduğu için bantların çoğunu ayırtmış durumda.
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Apple A14 yonga seti hali hazırda yeni iPad Air modelinde kullanılıyor ancak gelecek aylarda iPhone 12 serisi, iPad Pro serisi ve nihayet Mac serilerinde boy gösterecek. Bu bakımdan hiç olmadığı kadar Apple’ın üretim ihtiyacı doğdu.
TSMC’nin Apple’dan kalan bantları diğer müşterilerine ayıracağı ifade ediliyor ancak hangi firmalar olduğu bilinmiyor. Yakın dönemde Qualcomm’un 5nm için Samsung’u tercih ettiği haberleri gündeme gelmişti. Muhtemelen TSMC’de yeteri kadar bant bulunamayınca Qualcomm ibreyi eski ortağına çevirdi.
https://www.gizmochina.com/2020/09/18/tsmc-5nm-chip-fully-booked-apple/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ne zaman şu nm nin altına inemiyoruz deniliyor ise
işte o mimariy bu malzemenin son mimarisi olmuştur. !
Bundan 15 yıl önce milyon dolarlık sunuculardaki performans şuan bilgisayarımızdaki ki kartlarda, işlemciler de ve telefon çiplerinde.