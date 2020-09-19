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    TSMC’nin 5nm üretim bantları tamamen doldu

    Apple’ın ilk 5nm sürecindeki yongayı tasarlaması; TSMC hatlarını kapatması açısından avantaja dönüştü. TSMC’nin 5nm bantlarının büyük kısmı Apple için çalışıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC’nin 5nm üretim bantları tamamen doldu
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    Yarı iletken sektörünün gelir anlamında lideri ve teknoloji sektörünün de en iyi 10 firması arasına girmeyi başaran TSMC, yatırımlarının meyvesini toplamaya devam ediyor. Firman gelişmiş üretim bantları tamamen doldu.

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    5nm sürecinde yer kalmadı

    7nm sürecinde bir sonraki verimlilik adımına geçen ve 5nm sürecinde de verimliliği yakalayan TSMC, haliyle tasarımcıların da gözdesi durumunda. Yonga sektöründe 5nm sürecine ilk geçen Apple olduğu için bantların çoğunu ayırtmış durumda.

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    Apple A14 yonga seti hali hazırda yeni iPad Air modelinde kullanılıyor ancak gelecek aylarda iPhone 12 serisi, iPad Pro serisi ve nihayet Mac serilerinde boy gösterecek. Bu bakımdan hiç olmadığı kadar Apple’ın üretim ihtiyacı doğdu.

    TSMC’nin Apple’dan kalan bantları diğer müşterilerine ayıracağı ifade ediliyor ancak hangi firmalar olduğu bilinmiyor. Yakın dönemde Qualcomm’un 5nm için Samsung’u tercih ettiği haberleri gündeme gelmişti. Muhtemelen TSMC’de yeteri kadar bant bulunamayınca Qualcomm ibreyi eski ortağına çevirdi.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/18/tsmc-5nm-chip-fully-booked-apple/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 sa.
    Durum böyleyse zaten üretmesinler..











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    fhrstw 4 sa. Cem300
    Tsmclerdeki transistör yoğunluğu aynı nm de samsunga göre daha düşük oluyor. şaşırtıcı değil açıkçası.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 sa. Cem300
    Antutu bana güven vermiyor Geekbench ile belli olur asıl sonuçlar.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 sa.
    şu kuantum çatallamasına ne zaman yaklaşacaklar !

    ne zaman şu nm nin altına inemiyoruz deniliyor ise

    işte o mimariy bu malzemenin son mimarisi olmuştur. !
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 sa.
    Bu transistör sayıları ve performans sayıları bazen hayrete düşürüyor.

    Bundan 15 yıl önce milyon dolarlık sunuculardaki performans şuan bilgisayarımızdaki ki kartlarda, işlemciler de ve telefon çiplerinde.
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