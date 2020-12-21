TSMC’nin 5nm üretim kapasitesi Apple’a ayrıldı

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Özellikle Huawei’nin ağır ambargolar nedeniyle devre dışı kalmasının ardından 5nm sürecinde Apple’ın eli oldukça rahatladı. Bu yıl TSMC’nin 5nm bantlarını adeta kapatan Apple’ın gelecek yıl da rakiplerine nefes aldırmayacağı ifade ediliyor.

Sıkıntı olabilir

Yonga üretimi de bir ticaret olduğu için haliyle parayı basanın geniş üretim bantlarını ayırdığına şahit oluyoruz. Hem iOS cihazlarında hem de Mac cihazlarında 5nm ile ARM yongası tasarlayan Apple’ın gelecek yıl çok daha fazla yonga hazırlaması gerekiyor. Bu da yonga sektöründe bir baskı oluşturabilir.

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Kaynaklara göre TSMC’nin 5m üretim bantlarının yüzde 80’i Apple tarafından kapatıldı. iPhone 12, iPhone 13, iPad Pro, iPad Air ve Mac sistemleri hesaba katıldığında gelecek yıl sonuna kadar 300 milyona yakın 5nm Apple yongası gerekecek.

Kalan yüzde 20 civarındaki kısım ise Qualcomm, MediaTek, Broadcom gibi firmalara ayrılmış durumda. Diğer taraftan AMD, Nvidia gibi masa üstü yonga tasarımcıları da yavaş yavaş 5nm ve sonrası için hazırlıklar yapıyor.

Apple’ın 5nm döküm ihtiyacı bitmeyeceği için gelecek yıldan itibaren üretim konusunda sıkıntılar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Gerek TSMC’nin yeni EUV döküm cihazı yatırımları gerekse de Samsung’un kendi kapasitesi yeterli olacak mı göreceğiz.

https://wccftech.com/apple-secured-80-tsmc-5nm-production-capacity-2021/

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