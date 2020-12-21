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    TSMC’nin 5nm üretim kapasitesi Apple’a ayrıldı

    Gelecek yıl hem masa üstü hem de mobil tarafta 5nm ARM işlemcilere ihtiyacı artacak olan Apple şimdiden TSMC firmasının ilgili üretim bantlarını kendisine ayırmış durumda.
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    TSMC’nin 5nm üretim kapasitesi Apple’a ayrıldı
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    Özellikle Huawei’nin ağır ambargolar nedeniyle devre dışı kalmasının ardından 5nm sürecinde Apple’ın eli oldukça rahatladı. Bu yıl TSMC’nin 5nm bantlarını adeta kapatan Apple’ın gelecek yıl da rakiplerine nefes aldırmayacağı ifade ediliyor.

    Sıkıntı olabilir

    Yonga üretimi de bir ticaret olduğu için haliyle parayı basanın geniş üretim bantlarını ayırdığına şahit oluyoruz. Hem iOS cihazlarında hem de Mac cihazlarında 5nm ile ARM yongası tasarlayan Apple’ın gelecek yıl çok daha fazla yonga hazırlaması gerekiyor. Bu da yonga sektöründe bir baskı oluşturabilir.

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    Kaynaklara göre TSMC’nin 5m üretim bantlarının yüzde 80’i Apple tarafından kapatıldı. iPhone 12, iPhone 13, iPad Pro, iPad Air ve Mac sistemleri hesaba katıldığında gelecek yıl sonuna kadar 300 milyona yakın 5nm Apple yongası gerekecek.

    Kalan yüzde 20 civarındaki kısım ise Qualcomm, MediaTek, Broadcom gibi firmalara ayrılmış durumda. Diğer taraftan AMD, Nvidia gibi masa üstü yonga tasarımcıları da yavaş yavaş 5nm ve sonrası için hazırlıklar yapıyor.

    Apple’ın 5nm döküm ihtiyacı bitmeyeceği için gelecek yıldan itibaren üretim konusunda sıkıntılar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Gerek TSMC’nin yeni EUV döküm cihazı yatırımları gerekse de Samsung’un kendi kapasitesi yeterli olacak mı göreceğiz.



    https://wccftech.com/apple-secured-80-tsmc-5nm-production-capacity-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    edwinnarc (Timo edwinnarc) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple TSMC'yi çok fazla fonluyor. Apple'a ayrı iş hattı yaratmaları bu durumda çok normal. Sürekli mali olarak destekliyor.
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    SeniorGrandMaster 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu kadar cihaz urettirince satmak ta lazim. bu fiyatlarla istedigi satis rakamlarina ulasabilecekmi acaba ? yoksa dev indirimlerle rakipleri imha mi edecek ?
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    edwinnarc (Timo edwinnarc) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Hocam yaşadığınız ülkenin anormal vergi fiyatlandırmaları dünyanın hiç bir yerinde olmadığı gibi, Apple'ın satışları sadece Türkiye'den ibaret değil. Satıyor. Satacak. Türkiye'de satmıyor diye tüm dünyaya genelleyemezsiniz ki?
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    homebird (Bilen BİLİR) 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    TMSC haklı. "Müşterinin en yağlısı" varken, diğerlerini ne yapsın!
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    justbejust 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Büyük kapasitesine rağmen kendi döküm şirketini açmayan asalak bir şirket. Ha apple, ha madenciler, kaynakları başkasına bırakmayacak şekilde hoard eden basiretsizler.
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    esmerbuyucu (E. B.) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) justbejust
    TSMC hayrına diğer şirketler dururken bantların %80'ini Apple'a ayırmıyor. En büyük yatırımcısı ve iş ortağı oldukları için, ileride de böyle olmaya devam eder. ABD yaptırımları olmadığı müddetçe TSMC dururken kendi döküm şirketini açmak için sebepleri olduğunu da sanmıyorum.



    AMD işlemci satmasına rağmen onların bile döküm şirketi yok. Asalaklarındandır.
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