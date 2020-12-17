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    Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Galaxy S21 amiral gemisi ile aynı tarihlerde piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy A72 5G'nin tasarımı ortaya çıktı.
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    Cep Telefonu Diğer
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti
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    Samsung Galaxy A72 5G akıllı telefon modelinin yayınlanan yüksek kalitedeki render görüntüleri, cihazın nasıl bir tasarımla geleceğini tamamen ortaya koyuyor. Amiral gemisi Galaxy S21 5G ile neredeyse aynı anda, yani 2021'in başlarında piyasaya sürülecek olan cihazın, fiyatı nedeniyle amiral gemisinden daha popüler olma ihtimali de mevcut.

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    Galaxy A serisi akıllı telefonlar, Samsung'un en çok satan ürünleri olduğunu bir kereden fazla kanıtladı ve Galaxy A72 5G, satışlarda Galaxy S21'i geride bırakabilir. Ancak bunu gerçekleştirebilmesi için cazip bir fiyat etiketine sahip olması gerektiğini de belirtelim. İlginç bir şekilde, Galaxy A72 5G'nin, Galaxy S21 5G'ye oldukça fazla benzediğini görüyoruz. Ön panelde, merkeze gömülü bir ön kamera ile Infinity-O ekran ve arka tarafta ise Galaxy S21 5G'ye benzer bir kamera modülü mevcut.

    Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti
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    600 dolardan satışa sunulabilir

    Ekranın 6,7 inç olduğu belirtilirken, ana kameranın dört sensöre sahip olduğunu görüyoruz. Kameranın özellikleri hakkında bilgi mevcut olmamakla birlikte, ana sensör çözünürlüğünün 64MP çözürülüğe sahip olacağı söyleniyor. Kamerada ayrıca optik görüntü sabitleme teknolojisinin de mevcut olması bekleniyor.

    Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti
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    Galaxy A72 5G, 165 x 77,4 x 8,1 mm (kamera bloğu çıkıntısı dahil 9,9 mm) boyutlarında olacak. Kulaklık girişinin de mevcut olacağı akıllı telefonda metal çerçeve ve ekrana gömülü parmak izi sensörü de yer alacak. Samsung'a yakın kaynaklar Galaxy A72 5G'nin 600 dolar civarında bir satış fiyatı olacağını belirtiyorlar. 



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a72_5g_stars_in_shiny_leaked_renders-news-46784.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Clusive 4 gün ( Mesaj Silindi )
    600 dolar nedir? Diğer ülkeler içinde pahalı bir fiyatlandırma. Bizi zaten belirtmiyorum.
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    Xplodemre (E Y) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung cidden son zamanlarda gereksiz fiyatlandırma yüzünden düşüşe geçmeye başladı. Note 10 plus kullanıyordum geçen seneden bu yana bir telefonun değeri 5 bin tl düşmez ki kardeşim. O kadar çok model çıkarıyor ki, piyasaya çıkış fiyatları çok yüksek. Piyasaya çıktıktan iki ay sonra bir bakıyorsun cihaz 200 dolar düşüğüne satılıyor samsung türkiye garantili. Adam gibi fiyat getirin artık!
    Yanıtla +2
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    600 dolara diğer markaların amiralleri var. Şaşırdı bu Samsung iyice.
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    STMUS (HIP 27989) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    7000-8000 tl civarı olacak yani.
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