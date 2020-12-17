Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti

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Samsung Galaxy A72 5G akıllı telefon modelinin yayınlanan yüksek kalitedeki render görüntüleri, cihazın nasıl bir tasarımla geleceğini tamamen ortaya koyuyor. Amiral gemisi Galaxy S21 5G ile neredeyse aynı anda, yani 2021'in başlarında piyasaya sürülecek olan cihazın, fiyatı nedeniyle amiral gemisinden daha popüler olma ihtimali de mevcut.

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Galaxy A serisi akıllı telefonlar, Samsung'un en çok satan ürünleri olduğunu bir kereden fazla kanıtladı ve Galaxy A72 5G, satışlarda Galaxy S21'i geride bırakabilir. Ancak bunu gerçekleştirebilmesi için cazip bir fiyat etiketine sahip olması gerektiğini de belirtelim. İlginç bir şekilde, Galaxy A72 5G'nin, Galaxy S21 5G'ye oldukça fazla benzediğini görüyoruz. Ön panelde, merkeze gömülü bir ön kamera ile Infinity-O ekran ve arka tarafta ise Galaxy S21 5G'ye benzer bir kamera modülü mevcut.

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600 dolardan satışa sunulabilir

Ekranın 6,7 inç olduğu belirtilirken, ana kameranın dört sensöre sahip olduğunu görüyoruz. Kameranın özellikleri hakkında bilgi mevcut olmamakla birlikte, ana sensör çözünürlüğünün 64MP çözürülüğe sahip olacağı söyleniyor. Kamerada ayrıca optik görüntü sabitleme teknolojisinin de mevcut olması bekleniyor.

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Galaxy A72 5G, 165 x 77,4 x 8,1 mm (kamera bloğu çıkıntısı dahil 9,9 mm) boyutlarında olacak. Kulaklık girişinin de mevcut olacağı akıllı telefonda metal çerçeve ve ekrana gömülü parmak izi sensörü de yer alacak. Samsung'a yakın kaynaklar Galaxy A72 5G'nin 600 dolar civarında bir satış fiyatı olacağını belirtiyorlar.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a72_5g_stars_in_shiny_leaked_renders-news-46784.php

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