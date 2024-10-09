TSMC’nin gelirleri beklentileri yıktı geçti

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük sözleşmeli yonga üreticisi olan Tayvanlı TSMC, yılın üçüncü çeyreğinde hem piyasa beklentilerini hem de kendi öngörülerini aşan güçlü bir gelir elde etti. Yapay zeka (AI) talebindeki artışın desteğiyle büyüme kaydeden şirket, pandemi sonrası talep düşüşünü başarılı bir şekilde atlattı.

TSMC para basmaya devam ediyor

Apple, Nvidia, AMD, MediaTek ve hatta Intel için üretim yapan TSMC, yapay zeka alanındaki gelişmelerin ön saflarında yer alarak gelirlerinde dikkat çekici artışlar sağlamayı sürdürüyor. Temmuz-Eylül döneminde şirketin geliri 759,69 milyar Tayvan doları (23,62 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yapılan son kazanç çağrısında TSMC, üçüncü çeyrek gelirini 22,4 milyar ile 23,2 milyar ABD doları arasında öngörmüştü.

Yıllık bazda yüzde 36,5 oranında bir büyüme kaydeden TSMC, geçen yılın aynı döneminde 17,3 milyar ABD doları gelir elde etmişti. Doğrudan bir karşılaştırma yapmak mümkün değil çünkü TSMC aylık gelir verilerini yalnızca Tayvan doları cinsinden sağlıyor, ancak çeyreklik gelir rakamlarını ve çeyreklik kazanç tahminlerine ilişkin görünümünü ABD doları cinsinden veriyor.

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TSMC, Eylül ayında ise şirketin geliri, yıllık bazda yüzde 39,6 artışla 251,87 milyar Tayvan doları (7,8 milyar dolar) olarak açıklandı. Eylül rakamı, şirket için ikinci en yüksek aylık zirve anlamına geliyor, bir önceki zirve ise Temmuz ayında kaydedilen 256,95 milyar Tayvan dolarıydı.

TSMC, bu yılın ilk dokuz ayında konsolide satışlardan yaklaşık 2,03 trilyon Tayvan doları (62.9 milyar dolar) elde etti; bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 31,9 oranında bir artışa denk geliyor. Firma 17 Ekim'de daha detaylı bir rapor açıklayacak ve geleceğe yönelik beklentilerini güncelleyecek.

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