TSMC’nin gelirleri beklentileri yıktı geçti

TSMC para basmaya devam ediyor
Apple, Nvidia, AMD, MediaTek ve hatta Intel için üretim yapan TSMC, yapay zeka alanındaki gelişmelerin ön saflarında yer alarak gelirlerinde dikkat çekici artışlar sağlamayı sürdürüyor. Temmuz-Eylül döneminde şirketin geliri 759,69 milyar Tayvan doları (23,62 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yapılan son kazanç çağrısında TSMC, üçüncü çeyrek gelirini 22,4 milyar ile 23,2 milyar ABD doları arasında öngörmüştü.
Yıllık bazda yüzde 36,5 oranında bir büyüme kaydeden TSMC, geçen yılın aynı döneminde 17,3 milyar ABD doları gelir elde etmişti. Doğrudan bir karşılaştırma yapmak mümkün değil çünkü TSMC aylık gelir verilerini yalnızca Tayvan doları cinsinden sağlıyor, ancak çeyreklik gelir rakamlarını ve çeyreklik kazanç tahminlerine ilişkin görünümünü ABD doları cinsinden veriyor.
TSMC, Eylül ayında ise şirketin geliri, yıllık bazda yüzde 39,6 artışla 251,87 milyar Tayvan doları (7,8 milyar dolar) olarak açıklandı. Eylül rakamı, şirket için ikinci en yüksek aylık zirve anlamına geliyor, bir önceki zirve ise Temmuz ayında kaydedilen 256,95 milyar Tayvan dolarıydı.
TSMC, bu yılın ilk dokuz ayında konsolide satışlardan yaklaşık 2,03 trilyon Tayvan doları (62.9 milyar dolar) elde etti; bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 31,9 oranında bir artışa denk geliyor. Firma 17 Ekim'de daha detaylı bir rapor açıklayacak ve geleceğe yönelik beklentilerini güncelleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.