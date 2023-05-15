TSMC’nin Japon rakibi milyarlarca dolar yatırım yapıyor: Hedef çok büyük

Tam Boyutta Gör Japonya'da bulunan yarı iletken üreticisi Rapidus, ülkenin çip endüstrisini yeniden canlandırmak için dev yatırımlar yapıyor. Rapidus, 2027 yılına kadar yeni tesislerin inşası ve son teknoloji 2nm üretimi ile sadece dört yıl içinde Japonya'nın TSMC'si olmayı hedefliyor.

Yeni kurulan bir Japon yarı iletken üretim şirketi olan Rapidus, sadece dört yıl içinde çip alanında önemli bir oyuncu haline gelmeyi planlıyor. Firmanın hedefleri oldukça agresif görülüyor. TSMC ve Samsung ile doğrudan rekabete girecek olan firma, 2027 yılına kadar 2 nanometre çip üretimine başlamayı hedefliyor.

Rapidus'un hedefleri çok agresif

Tam Boyutta Gör Rapidus, Sony ve Toyota gibi şirketlerin ve hatta Japon hükümetinin stratejik yatırımlarıyla yeni fabrikaya şimdiden milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bloomberg'e göre, hükümet yeni yarı iletken üreticisi için şimdiden yıllık 2,4 milyar doların üzerinde bir bütçe ayırmış durumda. Rapidus Yönetim Kurulu Başkanı Tetsuro Higashi Bloomberg'e verdiği demeçte, "Pazarda ilk olursak ve yapay zeka gibi belirli alanlar için çip üretmeye odaklanırsak önümüzde büyük fırsatlar var" dedi.

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Bununla birlikte, TSMC ve Samsung'un 2025'in sonlarına kadar 2nm çip üretmeyi planlıyor. Dolayısıyla Rapidus, bu alanda ilklerden birisi olmayacak ancak tesisi açıldığında çok geride de bulunmayacak. Tabii her şey planlandığı gibi gider ve üretim 2027'de başlarsa. Rapidus gelecekte 1.4nm yonga üretebileceğinden de emin. Rapidus’a göre geçtiğimiz yıl en büyük engel paraydı. Bu bir engel olmaktan kalktı. Öte yandan daha önceki bir haberimizde firmanın IBM ile "yarı iletken araştırma, geliştirme ve üretiminde küresel bir lider olmak için" stratejik bir ortaklık kurduğunu sizlere aktarmıştık. Tüm bunların ışığında belki Rapidus'un dört yıl içinde yarı iletken pazarının en büyüklerinde olmayacak ancak adını sık sık duyacağımız bir oyuncu haline gelecek.

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