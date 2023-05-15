TSMC’nin Japon rakibi milyarlarca dolar yatırım yapıyor: Hedef çok büyük

Yeni kurulan bir Japon yarı iletken üretim şirketi olan Rapidus, sadece dört yıl içinde çip alanında önemli bir oyuncu haline gelmeyi planlıyor. Firmanın hedefleri oldukça agresif görülüyor. TSMC ve Samsung ile doğrudan rekabete girecek olan firma, 2027 yılına kadar 2 nanometre çip üretimine başlamayı hedefliyor.
Rapidus'un hedefleri çok agresif
Bununla birlikte, TSMC ve Samsung'un 2025'in sonlarına kadar 2nm çip üretmeyi planlıyor. Dolayısıyla Rapidus, bu alanda ilklerden birisi olmayacak ancak tesisi açıldığında çok geride de bulunmayacak. Tabii her şey planlandığı gibi gider ve üretim 2027'de başlarsa. Rapidus gelecekte 1.4nm yonga üretebileceğinden de emin. Rapidus’a göre geçtiğimiz yıl en büyük engel paraydı. Bu bir engel olmaktan kalktı. Öte yandan daha önceki bir haberimizde firmanın IBM ile "yarı iletken araştırma, geliştirme ve üretiminde küresel bir lider olmak için" stratejik bir ortaklık kurduğunu sizlere aktarmıştık. Tüm bunların ışığında belki Rapidus'un dört yıl içinde yarı iletken pazarının en büyüklerinde olmayacak ancak adını sık sık duyacağımız bir oyuncu haline gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.