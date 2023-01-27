Japonya, 2025 yılına kadar 2nm çip üretimine başlamayı hedefliyor

Tam Boyutta Gör Japon ve ABD şirketleri önümüzdeki birkaç yıl içinde 2nm yarı iletkenler üretmek için kapsamlı bir ortaklık kurdu. Japon çip girişimi Rapidus, yapmış olduğu IBM ortaklığı sayesinde Tayvanlı endüstri lideri TSMC ile rekabet etmek istiyor.

Bu haftanın başlarında Japon çip girişimi Rapidus’un başkanı Atsuyoshi Koike, 2025'in ilk yarısına kadar 2nm yarı iletkenler için bir prototip üretim hattı kurmayı planladıklarını söyledi. Sektörün lideri TSMC ise yine 2025 yılında 2nm seri üretimine geçmeyi hedefliyor.

IBM ile Japon Rapidus ortaklığı

Öte yandan Rapidus ve IBM, Aralık ayında bir otaklık kurduklarını duyurdu. Ortaklık kapsamında IBM’in ilk olarak 2021’de tanıttığı 2nm yarı iletken tasarımı geliştirilecek. IBM’in 2nm işlem süreci tırnak büyüklüğündeki bir çipte 50 milyar transistör sığdırmayı ve 7nm’ye göre yüzde 45 performans artışı sağlamayı vadediyor. Ayrıca bu üretim süreci aynı performans seviyesinde 7nm’ye göre yüzde 75 daha az enerji tüketiyor. Bu arada IBM, kendi çiplerini genellikle üretmiyor ve bunun yerine tasarımlarını ortaklarına lisanslıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak Rapidus’un 2nm seri üretim hedeflerinin gerçekleşmesi biraz daha zaman alacak. Şirketin başkanına göre uzun vadeli hedefler 2020’lerin sonlarını işaret ediyor. Dolayısıyla TSMC ile yoğun bir rekabetin sağlanması kısa vadede pek mümkün görünmüyor.

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Yarı iletken endüstrisinde ilerleyen yıllarda çok daha büyük bir rekabetin yaşanacağını söyleyebiliriz. Intel, yarı iletken endüstrisini petrolden daha değerli gördüğünü zaten açıklamıştı. Bu bağlamda Intel, TSMC’yi yakalamak için 2024’te 20 Ångström'ü (20A) piyasaya sürmek istiyor. Intel 20A’nın esasında yeniden adlandırılmış 2nm olduğunu belirtelim.

Öte yandan Samsung zaten bir süredir TSMC gibi 3nm sürecinde yonga üretimine geçmiş durumda. Her iki firma da 2024 veya 2023 sonunda geliştirilmiş 3nm sürecine geçmeyi hedefliyor. 2025’te de yine her iki firma da 2nm seri üretimini hedefliyor. Samsung ayrıca geçtiğimiz ekim ayında 2027 yılına kadar 1.4nm’ye ulaşmayı hedeflediğini duyurmuştu.

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