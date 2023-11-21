TSMC’nin rekor düzeyde gelir elde edeceği söyleniyor

Tam Boyutta Gör TSMC, 2023 yılı boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergilerken genel olarak ise gelirlerinde düşüş yaşadı. Ancak analist tahminlerine göre önümüzdeki birinci çeyrek ile birlikte firma güçlü bir toparlanma yaşayacak. Analistler, sektördeki arz fazlalığının sona ermeye başladığını ve bunun TSMC'nin gelecek yıl ilk çeyrek gelirlerinde rekor kırmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

2024, TSMC için iyi geçecek

İçinde bulunduğumuz yıl TSMC için rekor gelirlerin olduğu bir yıl olmasa da 3nm sürecine geçiş ve seri üretime geçme tarihi bir olay. İlk 3 nanometre ürünler bu yılın başlarında sevk edildi ve Apple'ın en yeni akıllı telefonlarıyla dizüstü bilgisayarları aracılığıyla tüketicilere ulaştı.

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Tayvan medyasına göre 2024 yılının ilk çeyreği için AMD, Apple ve Nvidia siparişlerini ciddi ölçüde artıracak. İlk çeyrek genellikle TSMC için en yavaş dönemdir çünkü hemen sonrasında çok az ürün lansmanı gerçekleşir. Ancak analistler, bu kez en büyük müşterilerinin siparişlerindeki artışın TSMC'nin güçlü bir ilk çeyrek geliri elde etmesini sağlayacağına inanıyor. Analistler, TSMC'nin 1. çeyrekteki ardışık gelir düşüşünün tek haneli yüzdelerde kalmayacağını, 1. çeyrekten itibaren firmanın ardışık gelir artışı kaydedeceğini de ekliyor.

Tam Boyutta Gör Çeyrekte beklenen artışın arkasındaki iki temel neden TSMC'nin 5 nanometre sürecindeki yüksek kapasite kullanım oranları ve 3 nanometre ürünlerindeki yüksek fiyatlar. Öte yandan yeni siparişler için şimdiden kuyruklar oluşmaya başladı. Nvidia, Çin’e ABD engellerine takılmadan satış yapabilmek için HGX H20 ve L20 platformlarını duyurdu. Son olarak, TSMC için bir başka potansiyel katalizör de AMD'nin MI300X ürünleri. Yapay zeka kullanımı için tasarlanan bu ürünler büyük bir heyecan yarattı ve AMD’nin hisselerini yükseltti. MI300X ile birlikte AMD'nin önümüzdeki yıl çift haneli AI pazar payı kazanması bekleniyor.

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TSMC’nin rekor düzeyde gelir elde edeceği söyleniyor