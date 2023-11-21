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    TSMC’nin rekor düzeyde gelir elde edeceği söyleniyor

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company veya kısaca TSMC, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi konumunda. Şimdi ise TSMC’nin rekor düzeyde gelir elde edeceği belirtiliyor.
    TSMC’nin rekor düzeyde gelir elde edeceği söyleniyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, 2023 yılı boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergilerken genel olarak ise gelirlerinde düşüş yaşadı. Ancak analist tahminlerine göre önümüzdeki birinci çeyrek ile birlikte firma güçlü bir toparlanma yaşayacak. Analistler, sektördeki arz fazlalığının sona ermeye başladığını ve bunun TSMC'nin gelecek yıl ilk çeyrek gelirlerinde rekor kırmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

    2024, TSMC için iyi geçecek

    İçinde bulunduğumuz yıl TSMC için rekor gelirlerin olduğu bir yıl olmasa da 3nm sürecine geçiş ve seri üretime geçme tarihi bir olay. İlk 3 nanometre ürünler bu yılın başlarında sevk edildi ve Apple'ın en yeni akıllı telefonlarıyla dizüstü bilgisayarları aracılığıyla tüketicilere ulaştı.

    Tayvan medyasına göre 2024 yılının ilk çeyreği için AMD, Apple ve Nvidia siparişlerini ciddi ölçüde artıracak. İlk çeyrek genellikle TSMC için en yavaş dönemdir çünkü hemen sonrasında çok az ürün lansmanı gerçekleşir. Ancak analistler, bu kez en büyük müşterilerinin siparişlerindeki artışın TSMC'nin güçlü bir ilk çeyrek geliri elde etmesini sağlayacağına inanıyor. Analistler, TSMC'nin 1. çeyrekteki ardışık gelir düşüşünün tek haneli yüzdelerde kalmayacağını, 1. çeyrekten itibaren firmanın ardışık gelir artışı kaydedeceğini de ekliyor.

    TSMC’nin rekor düzeyde gelir elde edeceği söyleniyor Tam Boyutta Gör
    Çeyrekte beklenen artışın arkasındaki iki temel neden TSMC'nin 5 nanometre sürecindeki yüksek kapasite kullanım oranları ve 3 nanometre ürünlerindeki yüksek fiyatlar. Öte yandan yeni siparişler için şimdiden kuyruklar oluşmaya başladı. Nvidia, Çin’e ABD engellerine takılmadan satış yapabilmek için HGX H20 ve L20 platformlarını duyurdu. Son olarak, TSMC için bir başka potansiyel katalizör de AMD'nin MI300X ürünleri. Yapay zeka kullanımı için tasarlanan bu ürünler büyük bir heyecan yarattı ve AMD’nin hisselerini yükseltti. MI300X ile birlikte AMD'nin önümüzdeki yıl çift haneli AI pazar payı kazanması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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