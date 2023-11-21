TSMC’nin rekor düzeyde gelir elde edeceği söyleniyor

İçinde bulunduğumuz yıl TSMC için rekor gelirlerin olduğu bir yıl olmasa da 3nm sürecine geçiş ve seri üretime geçme tarihi bir olay. İlk 3 nanometre ürünler bu yılın başlarında sevk edildi ve Apple'ın en yeni akıllı telefonlarıyla dizüstü bilgisayarları aracılığıyla tüketicilere ulaştı.
Tayvan medyasına göre 2024 yılının ilk çeyreği için AMD, Apple ve Nvidia siparişlerini ciddi ölçüde artıracak. İlk çeyrek genellikle TSMC için en yavaş dönemdir çünkü hemen sonrasında çok az ürün lansmanı gerçekleşir. Ancak analistler, bu kez en büyük müşterilerinin siparişlerindeki artışın TSMC'nin güçlü bir ilk çeyrek geliri elde etmesini sağlayacağına inanıyor. Analistler, TSMC'nin 1. çeyrekteki ardışık gelir düşüşünün tek haneli yüzdelerde kalmayacağını, 1. çeyrekten itibaren firmanın ardışık gelir artışı kaydedeceğini de ekliyor.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.