TSMC rekor tedarik seviyelerine ulaştı

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Pandemi ile birlikte yonga siparişlerinin rekor seviyelere ulaşması haliyle döküm devlerinin de yararına oluyor. Sektör devi TSMC rekor tedarik seviyelerine ulaşırken gelişmiş süreçlerde de tam kapasite üretim yapıyor.

TSMC siparişleri katladı

Sektörden gelen bilgilere göre 5nm/4nm sürecinde dökülen aylık plaka sevkiyatları 150 bine ulaşmış durumda. Ay bazında yüzde 20, yıl bazında ise 3 kata kadar artış elde edilmiş. 4nm süreci de hacimli üretime başladı.

Döküm sektöründe geçen yıl son çeyrek tablosu 1 hf. önce eklendi

Daha ileri N4P sürecinin ve N3B başlangıç sürecinin yılın ikinci yarısında başlayacağı belirtiliyor. TSMC’nin hedefi N3B sürecinde aylık 40-50000 plaka. N4X ve N3E süreçleri de 2023 yılında başlayacak.

TSMC gelirlerini de arttırıyor. 7nm sürecinde yıllık yüzde 20 gelir artışı bekleniyor. Daha ileri süreçlerde ise rekabet oldukça fazla. Nvidia’nın hat tahsisi için 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığı gündeme gelmişti. Performans odaklı en iyi 3 üreticinin 3nm ve 2nm süreçlerinde tahsis aldığı ifade ediliyor. Bunun yanında Apple ve MediaTek gibi devler de tahsis alıyor. Yine de TSMC talepleri karşılayamıyor ve müşteriler ek bir hat açılır ümidiyle sıraya girmiş durumda.

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TSMC rekor siparişler alıyor