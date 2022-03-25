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    TSMC rekor tedarik seviyelerine ulaştı

    TSMC sevkiyatları rekor seviyelere çıkarmasına rağmen halen siparişlere yetişemiyor. Tasarımcılar ek hat açılır ümidiyle firmanın kapısında sıra olmuş durumda.  
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    TSMC
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    Pandemi ile birlikte yonga siparişlerinin rekor seviyelere ulaşması haliyle döküm devlerinin de yararına oluyor. Sektör devi TSMC rekor tedarik seviyelerine ulaşırken gelişmiş süreçlerde de tam kapasite üretim yapıyor.

    TSMC siparişleri katladı

    Sektörden gelen bilgilere göre 5nm/4nm sürecinde dökülen aylık plaka sevkiyatları 150 bine ulaşmış durumda. Ay bazında yüzde 20, yıl bazında ise 3 kata kadar artış elde edilmiş. 4nm süreci de hacimli üretime başladı.

    Daha ileri N4P sürecinin ve N3B başlangıç sürecinin yılın ikinci yarısında başlayacağı belirtiliyor. TSMC’nin hedefi N3B sürecinde aylık 40-50000 plaka. N4X ve N3E süreçleri de 2023 yılında başlayacak.

    TSMC gelirlerini de arttırıyor. 7nm sürecinde yıllık yüzde 20 gelir artışı bekleniyor. Daha ileri süreçlerde ise rekabet oldukça fazla. Nvidia’nın hat tahsisi için 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığı gündeme gelmişti. Performans odaklı en iyi 3 üreticinin 3nm ve 2nm süreçlerinde tahsis aldığı ifade ediliyor. Bunun yanında Apple ve MediaTek gibi devler de tahsis alıyor. Yine de TSMC talepleri karşılayamıyor ve müşteriler ek bir hat açılır ümidiyle sıraya girmiş durumda.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 20 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 20 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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