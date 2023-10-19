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    TSMC CEO'su Intel çiplere yorum yaptı

    TSMC CEO'su Intel çiplerin, Apple'ın kullandığı işlemcilere yaklaşamayacağı yorumunu yaptı. Bilindiği üzere TMSC Apple ile beraber çalışıyor ve  Apple cihazları için işlemci üretmekte.

    TSMC CEO'su Intel çiplere yorum yaptı Tam Boyutta Gör

    Apple'ın tüm çipleri TSMC adlı şirket tarafından üretiliyor. Intel şu anda ürettiği çiplerin rakibinden çok daha gelişmiş olduğunu düşünülüyor ama TSMC şirketi, işlerin değişeceğini ifade ediyor. Bu yorum Intel CEO'su Pat Gelsinger'in, gelecek yıla kadar Apple'ın çiplerini güç ve verilimlilik konusunda yakalayacağını söylemesinin ardından geldi.

    Bununla birlikte, TSMC'nin kurucusu Morris Chang, Gelsinger'in iddialarından etkilenmemiş gibi görünse de yanıt olarak Intel çiplerinin verimini ve teknolojisini geliştirebilse ve rekabetçi fiyatlardan sunabilse bile, piyasada kullanımı artmadıkça TSMC'nin gölgesinde kalacağını belirtti.

    TMSC çipleri yanında Intel ne yapar ?

    Apple'ın iPhone 15 Pro modelleri için 3 nanometre mimariyle geliştirilen A17 Pro işlemcisi üretiliyor. Apple M3 işlemcisinin de 3 nanometre ile üretileceği düşünülüyor. TSMC, 2025'te gelişmiş bir 2nm sürecine geçeceğini duyurdu ve Intel'in buna ayak uydurmak için mücadele edeceğini düşünüyor. İki çip arasındaki farkları belirleyen faktörler ısı yönetimi ve güç tüketimleri olduğu ifade ediliyor.

    TSMC CEO'su Intel çiplere yorum yaptı Tam Boyutta Gör

    Intel, Meteor Lake işlemcilerin kullanması ile beraber Apple ile olan farkın kapanmasını da ümit ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni işlemcilerin ortaya çıkması ile rekabetin nerelere gideceğini hep beraber göreceğiz..

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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