TSMC CEO'su Intel çiplere yorum yaptı

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Apple'ın tüm çipleri TSMC adlı şirket tarafından üretiliyor. Intel şu anda ürettiği çiplerin rakibinden çok daha gelişmiş olduğunu düşünülüyor ama TSMC şirketi, işlerin değişeceğini ifade ediyor. Bu yorum Intel CEO'su Pat Gelsinger'in, gelecek yıla kadar Apple'ın çiplerini güç ve verilimlilik konusunda yakalayacağını söylemesinin ardından geldi.

Bununla birlikte, TSMC'nin kurucusu Morris Chang, Gelsinger'in iddialarından etkilenmemiş gibi görünse de yanıt olarak Intel çiplerinin verimini ve teknolojisini geliştirebilse ve rekabetçi fiyatlardan sunabilse bile, piyasada kullanımı artmadıkça TSMC'nin gölgesinde kalacağını belirtti.

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TMSC çipleri yanında Intel ne yapar ?

Apple'ın iPhone 15 Pro modelleri için 3 nanometre mimariyle geliştirilen A17 Pro işlemcisi üretiliyor. Apple M3 işlemcisinin de 3 nanometre ile üretileceği düşünülüyor. TSMC, 2025'te gelişmiş bir 2nm sürecine geçeceğini duyurdu ve Intel'in buna ayak uydurmak için mücadele edeceğini düşünüyor. İki çip arasındaki farkları belirleyen faktörler ısı yönetimi ve güç tüketimleri olduğu ifade ediliyor.

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Intel, Meteor Lake işlemcilerin kullanması ile beraber Apple ile olan farkın kapanmasını da ümit ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni işlemcilerin ortaya çıkması ile rekabetin nerelere gideceğini hep beraber göreceğiz..

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