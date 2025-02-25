TSMC, yıl sonuna kadar hacimli 2nm üretimine ulaşabilir

TSMC, 2nm'de gaza basıyor
Tayvan merkezli dev üreticinin Baoshan ve Kaohsiung'da bulunan tesisleri, 2nm çiplerin seri üretimi için kritik öneme sahip. Başlangıçta her iki tesis için belirlenen deneme üretim hedefi 5.000 wafer olarak açıklanmıştı. Ancak Economic Daily News'in aktardığına göre mevcut ilerleme göz önüne alındığında TSMC, yıl sonuna kadar aylık 50.000 wafer üretimine ulaşabilir. Sektör kaynaklarına göre TSMC tarafında işler yolunda giderse bu kapasitenin 80.000 seviyesine çıkması da mümkün.
Bununla birlikte 2nm çip teknolojisine yönelik talebin 3nm’ye kıyasla çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bu da TSMC’nin üretim kapasitesini hızla artırmasının nedenlerinden biri. Şirketin bu alandaki en büyük rakibi Samsung ise Exynos 2600'ün deneme üretiminde yüzde 30 verimlilik oranına ulaşabildi. Bu durum, TSMC’nin sektördeki liderliğini pekiştirdiğini gösteriyor. Diğer yandan Intel ise 18A (1.8nm) sürecinin “hazır” olduğunu duyurmuştu. Ancak son gelen bilgiler verim konusunda sıkıntıların olduğuna işaret ediyor. TSMC ise henüz resmi olarak üretim kapasitesiyle ilgili net bir açıklama yapmış değil. Şirket, yalnızca üretim sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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