TSMC’ye şok: Gerekirse bombalayalım!

Tam Boyutta Gör Yonga sektöründe TSMC hayati öneme sahip bir firma haline geldi. Döküm sektörünün bir numaralı ismi olan TSMC, haliyle sayısız tasarımcının bel bağlamak zorunda kaldığı bir avantaja sahip. Öyle ki küresel çip krizinin tam ortasında TSMC yer alıyor. Diğer taraftan Tayvan ve Çin arasındaki gerilim TSMC’yi daha kritik bir noktaya taşıyor.

TSMC bombalanabilir

Rusya-Ukrayna örneğinde gördüğümüz gibi Çin’in olası bir Tayvan işgalinde herkesin kafasındaki soru TSMC’ye ne olacağı. Çin’in artık en iyi teknolojilere erişerek yonga yarışında öne geçmesi bir yana Batılı tasarımcıları engellediğinde yaşanabilecek krizi tahmin etmek çok zor. Otoriteler yonga sektörüne 1 trilyon dolarlık bir darbe vurulacağını belirtiyor.

TSMC rekabette liderliği kaptırmak istemiyor 3 gün önce eklendi

Böyle bir krizde en büyük darbeyi şüphesiz ABD alacak. Yetkililer şimdiden TSMC konusunda ne yapacaklarını düşünmeye başladı. Bir kısım yetkili işgal öncesinde TSMC kadrosunu ve ekipmanlarını ülkeden çıkarmayı teklif ediyor. Diğer bir kısım ise çok radikal.

Bu kesim TSMC tesislerinin bombalanarak kullanılamaz hale getirilmesini istiyor. Böylece Çin’in eline hiç bir şey geçmemiş olacak. Konu Tayvanlı yetkililerin de kulağına gitmiş durumda. Bir açıklama yapan Tayvan güvenlik şefi, TSMC tesislerinin çok kompleks olduğunu ve global unsurların entegrasyonu ile üretimin yapılabileceğini belirtiyor. Eğer Hollanda ve ABD’den gelen bileşenler engellenirse üretim de durma noktasına gelecek. Yani bombalama gibi bir duruma ihtiyaç yok. Yine de Çin tehlikesi yonga sektörünü tedirgin etmeye devam edecek gibi.

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