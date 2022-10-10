TSMC sermaye arttırımına gidiyor

Tam Boyutta Gör Döküm sektöründe tartışmasız lider olmayı sürdüren Tayvanlı TSMC bununla birlikte oldukça tedirgin. Gerek Intel gerek Samsung’un yüz milyarlarca dolar yatırım yaparak yeni tesisler devreye sokması rekabetin daha da kızışacağı anlamına geliyor. TSMC buna bir tedbir almak niyetinde.

TSMC yatırımları arttıracak

Üretim teknolojilerini ve verimliliğini belirli bir standartta tutmak rekabet adına çok önemli ancak bu da sürekli olarak yatırım gerektiriyor. Gelen bilgilere göre TSMC gelecek yıl sermaye arttırımına gidecek ve rekor bir sermayeye ulaşacak. Özellikle Samsung’un agresif yatırımları nedeniyle TSMC’nin de adım atma ihtiyacı hissettiği belirtiliyor.

Apple zamlara direnemedi 6 gün önce eklendi

3nm sürecinde verimliliği yakalayan TSMC, 2025 yılında ise 2nm sürecine geçmeyi planlıyor. Bu bakımdan bu yılın sermaye arttırımının bir kısmı gelecek yıla bırakıldı. Gelecek yıl 41-42 milyar dolar civarında bir sermaye arttırımı bekleniyor. Böylece Samsung’un 5 yıllık dönem için ayırdığı 355 milyar dolarlık yatırımın da cevabı verilmiş olacak.

Yılın başlarında Samsung yarı iletken bölümünün yanlış raporlamalar yaptığı ve 3nm, 4nm ile 5nm hatlarında verimliliğin normal gözükmesini sağladığı iddialı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu raporlar ile Snapdragon 8 Gen 1 ihalesini kapan Samsung işin sonunda Qualcomm’u hayal kırıklığına uğratmıştı. TSMC’nin özellikle bu konuda tedirgin olduğu belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC rekabette liderliği kaptırmak istemiyor