Tüketici hakem heyetinden "satın alındığı fiyattan iade" kararı hakkında tüketicileri sevindirecek gelişme

Tüketici hakem heyeti, mevcut piyasa değeri 95 bin TL olan bilgisayar için 18 bin 100 TL iadeyi teklif eden mağazayı haksız buldu. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, zamlanan ürünün bedel iadesinin tüketicinin yararına olmadığına karar verdi. Ürünün ayıpsız misliyle değişimine karar verildi.
2021 yılında, ülke genelinde yaygın bir teknoloji mağazasından 18 bin 100 TL’ye dizüstü bilgisayar satın alan L.D isimli tüketici, arızayla karşılaştıktan sonra ürünü yetkili serviste tamir ettirdi. Aynı bilgisayarın yeniden arızalanması üzerine mağazadan değişim talep etti. Mağaza, bilgisayarı alış tarihinde kesilmiş fatura bedeli kadar iade teklif etti. Ürünün zamlandığını belirten tüketici, İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.
"Enflasyonist ortamda fatura bedeli üzerinden iade tüketicinin aleyhine"
Mağaza savunmasında, ürünün stoklarında mevcut olmadığını, ilgili tarihteki fatura bedeli üzerinden ödeme yapabileceğini bildirdi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, başvuru sahibi L.D'yi haklı buldu. Enflasyonist ortamda fatura bedeli üzerinden bedel iadesinin tüketicinin aleyhine olacağını vurgulayan heyet, ürünün ayıpsız mislinin tüketiciye teslimine karar verdi.
L.D.’nin avukatı İsmail Mert Özbahadır, mağazanın bilgisayarı müvekkiline temin edemediğini aktararak, "Bilgisayarın piyasa fiyatı 95 bin lira olarak revize edildi. Ürünü iade etmeyen firma, yaklaşık 5 kattan fazla artan bedeli masraflarıyla birlikte ödemek zorunda kaldı." dedi. Özbahadır, bu tarz durumlarda vatandaşların mağdur olmaması için haklarını araması gerektiğini de sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.