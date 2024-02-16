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    Tüketici hakem heyetinden "satın alındığı fiyattan iade" kararı hakkında tüketicileri sevindirecek gelişme

    Tüketici hakem heyeti, piyasa fiyatı 5 katına çıkan bilgisayar için fatura bedeli kadar iade teklif eden mağazayı haksız buldu. Enlasyonist ortamda iade kararının tüketici aleyhine olacağına hükmetti.
    Tüketici hakem heyetinden iade hakkında yeni karar Tam Boyutta Gör
    Tüketici hakem heyetlerinin “ücret iadesi” kararları Türkiye’nin enflasyonist yapısı nedeniyle tüketicileri mağdur edebiliyor. İade edilen ücretle aynı ürünün sıfırını satın almak pek mümkün olmuyor. Bu durum hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

    Tüketici hakem heyeti, mevcut piyasa değeri 95 bin TL olan bilgisayar için 18 bin 100 TL iadeyi teklif eden mağazayı haksız buldu. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, zamlanan ürünün bedel iadesinin tüketicinin yararına olmadığına karar verdi. Ürünün ayıpsız misliyle değişimine karar verildi.

    2021 yılında, ülke genelinde yaygın bir teknoloji mağazasından 18 bin 100 TL’ye dizüstü bilgisayar satın alan L.D isimli tüketici, arızayla karşılaştıktan sonra ürünü yetkili serviste tamir ettirdi. Aynı bilgisayarın yeniden arızalanması üzerine mağazadan değişim talep etti. Mağaza, bilgisayarı alış tarihinde kesilmiş fatura bedeli kadar iade teklif etti. Ürünün zamlandığını belirten tüketici, İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

    "Enflasyonist ortamda fatura bedeli üzerinden iade tüketicinin aleyhine"

    Mağaza savunmasında, ürünün stoklarında mevcut olmadığını, ilgili tarihteki fatura bedeli üzerinden ödeme yapabileceğini bildirdi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, başvuru sahibi L.D'yi haklı buldu. Enflasyonist ortamda fatura bedeli üzerinden bedel iadesinin tüketicinin aleyhine olacağını vurgulayan heyet, ürünün ayıpsız mislinin tüketiciye teslimine karar verdi.

    L.D.’nin avukatı İsmail Mert Özbahadır, mağazanın bilgisayarı müvekkiline temin edemediğini aktararak, "Bilgisayarın piyasa fiyatı 95 bin lira olarak revize edildi. Ürünü iade etmeyen firma, yaklaşık 5 kattan fazla artan bedeli masraflarıyla birlikte ödemek zorunda kaldı." dedi. Özbahadır, bu tarz durumlarda vatandaşların mağdur olmaması için haklarını araması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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