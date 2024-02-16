Tüketici hakem heyetinden "satın alındığı fiyattan iade" kararı hakkında tüketicileri sevindirecek gelişme

Tam Boyutta Gör Tüketici hakem heyetlerinin “ücret iadesi” kararları Türkiye’nin enflasyonist yapısı nedeniyle tüketicileri mağdur edebiliyor. İade edilen ücretle aynı ürünün sıfırını satın almak pek mümkün olmuyor. Bu durum hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Tüketici hakem heyeti, mevcut piyasa değeri 95 bin TL olan bilgisayar için 18 bin 100 TL iadeyi teklif eden mağazayı haksız buldu. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, zamlanan ürünün bedel iadesinin tüketicinin yararına olmadığına karar verdi. Ürünün ayıpsız misliyle değişimine karar verildi.

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2021 yılında, ülke genelinde yaygın bir teknoloji mağazasından 18 bin 100 TL’ye dizüstü bilgisayar satın alan L.D isimli tüketici, arızayla karşılaştıktan sonra ürünü yetkili serviste tamir ettirdi. Aynı bilgisayarın yeniden arızalanması üzerine mağazadan değişim talep etti. Mağaza, bilgisayarı alış tarihinde kesilmiş fatura bedeli kadar iade teklif etti. Ürünün zamlandığını belirten tüketici, İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

"Enflasyonist ortamda fatura bedeli üzerinden iade tüketicinin aleyhine"

Mağaza savunmasında, ürünün stoklarında mevcut olmadığını, ilgili tarihteki fatura bedeli üzerinden ödeme yapabileceğini bildirdi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, başvuru sahibi L.D'yi haklı buldu. Enflasyonist ortamda fatura bedeli üzerinden bedel iadesinin tüketicinin aleyhine olacağını vurgulayan heyet, ürünün ayıpsız mislinin tüketiciye teslimine karar verdi.

L.D.’nin avukatı İsmail Mert Özbahadır, mağazanın bilgisayarı müvekkiline temin edemediğini aktararak, "Bilgisayarın piyasa fiyatı 95 bin lira olarak revize edildi. Ürünü iade etmeyen firma, yaklaşık 5 kattan fazla artan bedeli masraflarıyla birlikte ödemek zorunda kaldı." dedi. Özbahadır, bu tarz durumlarda vatandaşların mağdur olmaması için haklarını araması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Tüketici hakem heyetinden iade hakkında yeni karar