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Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce bu yılın Eylül ayında tanıtılacak iPhone 14 serisi akıllı telefonların özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı. Aktarılan bilgilere göre serideki dört modelin tamamı 6 GB RAM'e sahip olacak.

iPhone 14 görselleri serinin yeni tasarımını gösteriyor 20 sa. önce eklendi

TrendForce'un raporunda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in daha hızlı ve aynı zamanda enerji verimliliği daha yüksek LPDDR5 bellekle donatılacakları yazıyor. Buna karşın standart iPhone 14 ve iPhone 14 Max ise LPDDR4X'te kalmaya devam edecek. İşte karşılaştırma:

iPhone 13 mini: 4 GB (LPDDR4X)

iPhone 13: 4 GB (LPDDR4X)

iPhone 13 Pro: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 13 Pro Max: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Max: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro: 6 GB (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Max: 6 GB (LPDDR5)

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Pro'larda temel depolama seçeneği değişebilir

Apple bildiğiniz üzere iPhone 13 Pro modellerinde temel depolama seçeneğini 128 GB olarak belirlemişti. TrendForce'a göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te depolama alanı 256 GB'tan başlayacak.

Daha önce iPhone 14'ün geçen yılki A15 Bionic çip ile donatılacağı, iPhone 14 Pro'nun ise yeni A16 yonga setiyle geleceği bildirilmişti. Pro'lar için konuşulanlar arasında 48 megapiksel ana kamera da var. Apple'ın yeni nesil iPhone'ları Eylül etkinliğinde duyurması bekleniyor.

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Tüm iPhone 14 modelleri 6 GB RAM'e sahip olacak