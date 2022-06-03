Tüm iPhone 14 modelleri 6 GB RAM'e sahip olacak

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce bu yılın Eylül ayında tanıtılacak iPhone 14 serisi akıllı telefonların özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı. Aktarılan bilgilere göre serideki dört modelin tamamı 6 GB RAM'e sahip olacak.
TrendForce'un raporunda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in daha hızlı ve aynı zamanda enerji verimliliği daha yüksek LPDDR5 bellekle donatılacakları yazıyor. Buna karşın standart iPhone 14 ve iPhone 14 Max ise LPDDR4X'te kalmaya devam edecek. İşte karşılaştırma:
- iPhone 13 mini: 4 GB (LPDDR4X)
- iPhone 13: 4 GB (LPDDR4X)
- iPhone 13 Pro: 6 GB (LPDDR4X)
- iPhone 13 Pro Max: 6 GB (LPDDR4X)
- iPhone 14: 6 GB (LPDDR4X)
- iPhone 14 Max: 6 GB (LPDDR4X)
- iPhone 14 Pro: 6 GB (LPDDR5)
- iPhone 14 Pro Max: 6 GB (LPDDR5)
Pro'larda temel depolama seçeneği değişebilir
Apple bildiğiniz üzere iPhone 13 Pro modellerinde temel depolama seçeneğini 128 GB olarak belirlemişti. TrendForce'a göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te depolama alanı 256 GB'tan başlayacak.
Daha önce iPhone 14'ün geçen yılki A15 Bionic çip ile donatılacağı, iPhone 14 Pro'nun ise yeni A16 yonga setiyle geleceği bildirilmişti. Pro'lar için konuşulanlar arasında 48 megapiksel ana kamera da var. Apple'ın yeni nesil iPhone'ları Eylül etkinliğinde duyurması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.