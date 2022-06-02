Cansız iPhone 14 modelleri, serinin yeni tasarımını gösteriyor

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Apple’ın bir hafta sonra WWDC etkinliği yapacak olması, donanım sızıntılarını engellemiyor. Apple’ın bu yılın sonbaharında tanıtması beklenen iPhone 14 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir video, iPhone 14 serisinin yeni tasarımını gösteriyor.

Standart modeller önceki nesile benzer bir tasarım ile gelecek

Apple sızıntıları ile bilinen Sonny Dickson, iPhone 14’ün cansız modelleri ile bir video paylaştı. Oldukça kısa olan videoda, cihazların tasarımı genel olarak anlaşılıyor. Cansız modeller, son aylarda duyduğumuz neredeyse bütün bilgileri doğrular nitelikte. iPhone 14 ve iPhone 14 Max, iPhone 13 serisine oldukça benzer bir tasarım ile gelecek. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise Apple’ın uzun yıllardır ilk çentiksiz telefonları olacak. iPhone 14 Pro serisi, uzun süredir söylendiği gibi delikli ön kamera tasarımına sahip olacak.

Standart iPhone modelleri ise bu yıl da çentiğe sahip olacak ancak Apple’ın çentiği iPhone 15 serisi ile tamamen terk etmesi bekleniyor. Cihazların arkası ise önceki nesil ile neredeyse aynı tasarımı sunuyor. Önceki sızıntıların bazıları iPhone 14’ün daha kalın bir çerçeve ile geleceğini belirtse de son zamanlarda çıkan görüntüler bunları yalanladı. Sonuçta iPhone 14 serisi, Pro modelleri dışında önceki nesile oldukça yakın bir tasarım sunacak. Ancak Apple’ın 2024 yılında ekran altı Face ID teknolojisine geçmesi bekleniyor. Böylece iPhone 16 serisi ve sonrasında yepyeni bir tasarım ile karşılaşabiliriz.

Yeni nesil AirPods Pro, benzer bir tasarım ile gelecek 5 sa. önce eklendi

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iPhone 14 görselleri serinin yeni tasarımını gösteriyor