Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cansız iPhone 14 modelleri, serinin yeni tasarımını gösteriyor

    Apple’ın bu sene tanıtacağı iPhone 14 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir videoda iPhone 14’ün boş modelleri, serinin yeni tasarımını gözler önüne seriyor.
    1

    iPhone 14 görselleri serinin yeni tasarımını gösteriyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın bir hafta sonra WWDC etkinliği yapacak olması, donanım sızıntılarını engellemiyor. Apple’ın bu yılın sonbaharında tanıtması beklenen iPhone 14 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir video, iPhone 14 serisinin yeni tasarımını gösteriyor.

    Standart modeller önceki nesile benzer bir tasarım ile gelecek

    Apple sızıntıları ile bilinen Sonny Dickson, iPhone 14’ün cansız modelleri ile bir video paylaştı. Oldukça kısa olan videoda, cihazların tasarımı genel olarak anlaşılıyor. Cansız modeller, son aylarda duyduğumuz neredeyse bütün bilgileri doğrular nitelikte. iPhone 14 ve iPhone 14 Max, iPhone 13 serisine oldukça benzer bir tasarım ile gelecek. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise Apple’ın uzun yıllardır ilk çentiksiz telefonları olacak. iPhone 14 Pro serisi, uzun süredir söylendiği gibi delikli ön kamera tasarımına sahip olacak.

    Standart iPhone modelleri ise bu yıl da çentiğe sahip olacak ancak Apple’ın çentiği iPhone 15 serisi ile tamamen terk etmesi bekleniyor. Cihazların arkası ise önceki nesil ile neredeyse aynı tasarımı sunuyor. Önceki sızıntıların bazıları iPhone 14’ün daha kalın bir çerçeve ile geleceğini belirtse de son zamanlarda çıkan görüntüler bunları yalanladı. Sonuçta iPhone 14 serisi, Pro modelleri dışında önceki nesile oldukça yakın bir tasarım sunacak. Ancak Apple’ın 2024 yılında ekran altı Face ID teknolojisine geçmesi bekleniyor. Böylece iPhone 16 serisi ve sonrasında yepyeni bir tasarım ile karşılaşabiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

    Profil resmi
    biembo 6 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

    Profil resmi
    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A53 5G
    Samsung Galaxy A53 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız