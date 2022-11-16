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    Tumblr'a uygulanan erişim engeli kaldırıldı

    Sosyal içerik platformu Tumblr'a geçen hafta erişim engeli getirilmişti. Tumblr, erişim engeline neden olan içerikleri Türkiye'ye gizledi. Bu sayede Tumblr'a uygulanan erişim engeli kararı kaldırıldı.
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    Tumblr'a uygulanan erişim engeli kaldırıldı Tam Boyutta Gör

    Sosyal içerik platformu Tumblr, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişime engellenmişti. Aradan bir hafta geçmeden Tumblr’a uygulanan erişim engeli kaldırıldı.

    Erişim engeline neden olan içerikler Türkiye'deki kullanıcılara gizlendi

    İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb platformunda belirtilen ifadelere göre, kişilik hakları ihlali iddialarına istinaden engellenmişti. Tumblr, söz konusu içerikleri Türkiye'deki kullanıcılara gizledi. Bu hamlenin ardından Tumblr'a erişim yasağı kaldırıldı.

    15 Kasım 2022 itibarıyla Tumblr'a uygulanan erişim yasağı kaldırıldı ancak bazı İSS'lerin bu kararı henüz uygulamadığını görüyoruz. Erişim yasağının kaldırılmasına rağmen Turkcell Superonline kullanıcıları Tumblr'a erişemiyor.

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