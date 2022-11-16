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Sosyal içerik platformu Tumblr, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişime engellenmişti. Aradan bir hafta geçmeden Tumblr’a uygulanan erişim engeli kaldırıldı.

Erişim engeline neden olan içerikler Türkiye'deki kullanıcılara gizlendi

İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb platformunda belirtilen ifadelere göre, kişilik hakları ihlali iddialarına istinaden engellenmişti. Tumblr, söz konusu içerikleri Türkiye'deki kullanıcılara gizledi. Bu hamlenin ardından Tumblr'a erişim yasağı kaldırıldı.

Elon Musk’a itiraz etmek yasak 1 gün önce eklendi

15 Kasım 2022 itibarıyla Tumblr'a uygulanan erişim yasağı kaldırıldı ancak bazı İSS'lerin bu kararı henüz uygulamadığını görüyoruz. Erişim yasağının kaldırılmasına rağmen Turkcell Superonline kullanıcıları Tumblr'a erişemiyor.

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