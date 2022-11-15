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    Elon Musk’a itiraz eden Twitter çalışanları kovuluyor

    Elon Musk’ın absürt ve abartılı olarak görülen eleştiri politikalarına itiraz eden Twitter çalışanları birer birer ünlü isim tarafından işten çıkarılmaya başladı. 
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Twitter’ı satın alması gündem olan Elon Musk’ın yönetim biçimi de ayrı bir gündem oluyor. Tesla ve SpaceX firmalarındaki katı tutumu sürekli eleştirilen Elon Musk, Twitter çalışanlarına da sert davranıyor.

    Elon Musk çalışanları birer birer kovuyor

    Firmalarını kendi doğruları ile yöneten ve kesinlikle eleştiriye dayanamayan Elon Musk, Twitter konusunda da tavizsiz. Çalışanların yarısını kovan ancak ortaya çıkan yavaşlama sorunlarını çalışanların yeteneklerine bağlayan Musk’a tepki gecikmedi.

    Twitter ağındaki yavaşlığı zayıf bir şekilde optimize edilmiş uzak kod çalıştırma noktalarına bağlayan Elon Musk’a bir çalışan cevap verdi. Twitter Android mühendisi Eric Frohnhoefer, yavaşlığın sebebi olarak fuzuli kullanım özelliklerinin performansa tercih edilmesini gösterdi. Tartışma birkaç satırda devam ettikten sonra takipçilerin tartışmayı özelden yapmaları önerisine Frohnhoefer, esas Musk’ın kendilerine bu konuyu özelden yazabilecekken yapmadığını belirtti. Sonrasında Elon Musk çalışanı kovdu.

    Frohnhofer yaptığı açıklamada firma içerisinde kimsenin birbirine güveninin kalmadığını ve Elon Musk’ın bir güvensizlik ortamı oluşturduğunu belirtiyor. Bu mühendis haricinde Musk’ı eleştiren Ben Leib ve Sasha Solomon da işten çıkarıldı ancak Musk gelen tepkiler sonrasında gönderilerini sildi.

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