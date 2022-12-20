Tümörlerin parlamasını sağlayan boyanın ameliyatlarda kullanılması onaylandı

Tam Boyutta Gör ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Cytalux boyasını akciğer kanserli hastaların ameliyatlarında kullanılmak üzere onayladı. Yeni ilaç, tümör hücrelerine seçici olarak bağlanıyor ve kızılötesi lamba altında parlamalarını sağlıyor. Bu da cerrahların daha doğru bir şekilde çalışmasına ve sağlıklı dokuyu etkilemeden tümör dokusunu tamamen çıkarmasına olanak tanıyacak.

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Akciğer kanseri en tehlikeli kanserlerden biridir. Genellikle ancak geç bir aşamada, tümör çoktan yayılmış olduğunda teşhis edilir. Bu nedenle akciğer kanserini tespit etmek için yapay zeka ve hatta süper hassas koku alma duyusuna sahip köpekler kullanılıyor.

Hastalığın yaklaşık beş vakasından birinde, tümör cerrahi müdahaleye izin verecek kadar lokalize kalır. Bu tür operasyonların başarısı büyük ölçüde, doktorların kötü huylu dokuyu hangi hassasiyetle çıkarmayı başardıklarına bağlıdır. Bir kısmı yerinde kalırsa, tümör yeniden büyüyebilir ve yeni bir tedavi ve genellikle yeni bir cerrahi müdahale gerektirir.

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Ameliyatların başarısını artırdı

On Target Laboratories bu sorunu çözmek için Cytalux (Pafolacianine) adlı ilacı geliştirdi. Ameliyattan önce hastaya uygulanıyor ve parıltısı basit bir kızılötesi kamera ile görüntülenebiliyor. Cerrahlar ameliyat sırasında parlak kısımlara odaklanarak tümörü çıkarırken, korunmaya değer temiz dokulara da zarar vermemiş oluyorlar.

Akciğer kanseri cerrahisinde ilacın klinik denemelerinin üçüncü aşaması yürütüldü. Hastaların yüzde 50'sinden fazlasında ameliyatın etkinliğini artırdığı gözlendi. Nihai deneme sonuçları Mayıs 2022'de sunuldu ve Cytalux şimdi FDA'dan onay aldı.

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Tümörlerin parlamasını sağlayan boyanın kullanılması onaylandı