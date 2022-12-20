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    Tümörlerin parlamasını sağlayan boyanın ameliyatlarda kullanılması onaylandı

    FDA, tümör hücrelerini görünür hale getiren Cytalux adlı yeni bir ilacın kullanımını onayladı. Bu boya, akciğer kanserini tedavi etmek için daha hassas ameliyatlar yapılmasını sağlayacak.
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    Tümörlerin parlamasını sağlayan boyanın kullanılması onaylandı Tam Boyutta Gör
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Cytalux boyasını akciğer kanserli hastaların ameliyatlarında kullanılmak üzere onayladı. Yeni ilaç, tümör hücrelerine seçici olarak bağlanıyor ve kızılötesi lamba altında parlamalarını sağlıyor. Bu da cerrahların daha doğru bir şekilde çalışmasına ve sağlıklı dokuyu etkilemeden tümör dokusunu tamamen çıkarmasına olanak tanıyacak.

    Akciğer kanseri en tehlikeli kanserlerden biridir. Genellikle ancak geç bir aşamada, tümör çoktan yayılmış olduğunda teşhis edilir. Bu nedenle akciğer kanserini tespit etmek için yapay zeka ve hatta süper hassas koku alma duyusuna sahip köpekler kullanılıyor.

    Hastalığın yaklaşık beş vakasından birinde, tümör cerrahi müdahaleye izin verecek kadar lokalize kalır. Bu tür operasyonların başarısı büyük ölçüde, doktorların kötü huylu dokuyu hangi hassasiyetle çıkarmayı başardıklarına bağlıdır. Bir kısmı yerinde kalırsa, tümör yeniden büyüyebilir ve yeni bir tedavi ve genellikle yeni bir cerrahi müdahale gerektirir.

    Tümörlerin parlamasını sağlayan boyanın kullanılması onaylandı Tam Boyutta Gör

    Ameliyatların başarısını artırdı

    On Target Laboratories bu sorunu çözmek için Cytalux (Pafolacianine) adlı ilacı geliştirdi. Ameliyattan önce hastaya uygulanıyor ve parıltısı basit bir kızılötesi kamera ile görüntülenebiliyor. Cerrahlar ameliyat sırasında parlak kısımlara odaklanarak tümörü çıkarırken, korunmaya değer temiz dokulara da zarar vermemiş oluyorlar.

    Akciğer kanseri cerrahisinde ilacın klinik denemelerinin üçüncü aşaması yürütüldü. Hastaların yüzde 50'sinden fazlasında ameliyatın etkinliğini artırdığı gözlendi. Nihai deneme sonuçları Mayıs 2022'de sunuldu ve Cytalux şimdi FDA'dan onay aldı.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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