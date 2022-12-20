Tümörlerin parlamasını sağlayan boyanın ameliyatlarda kullanılması onaylandı

Akciğer kanseri en tehlikeli kanserlerden biridir. Genellikle ancak geç bir aşamada, tümör çoktan yayılmış olduğunda teşhis edilir. Bu nedenle akciğer kanserini tespit etmek için yapay zeka ve hatta süper hassas koku alma duyusuna sahip köpekler kullanılıyor.
Hastalığın yaklaşık beş vakasından birinde, tümör cerrahi müdahaleye izin verecek kadar lokalize kalır. Bu tür operasyonların başarısı büyük ölçüde, doktorların kötü huylu dokuyu hangi hassasiyetle çıkarmayı başardıklarına bağlıdır. Bir kısmı yerinde kalırsa, tümör yeniden büyüyebilir ve yeni bir tedavi ve genellikle yeni bir cerrahi müdahale gerektirir.
Ameliyatların başarısını artırdı
On Target Laboratories bu sorunu çözmek için Cytalux (Pafolacianine) adlı ilacı geliştirdi. Ameliyattan önce hastaya uygulanıyor ve parıltısı basit bir kızılötesi kamera ile görüntülenebiliyor. Cerrahlar ameliyat sırasında parlak kısımlara odaklanarak tümörü çıkarırken, korunmaya değer temiz dokulara da zarar vermemiş oluyorlar.
Akciğer kanseri cerrahisinde ilacın klinik denemelerinin üçüncü aşaması yürütüldü. Hastaların yüzde 50'sinden fazlasında ameliyatın etkinliğini artırdığı gözlendi. Nihai deneme sonuçları Mayıs 2022'de sunuldu ve Cytalux şimdi FDA'dan onay aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...