Moderna, mRNA cilt kanseri aşısının etkili olduğunu keşfetti

Moderna'nın başkanı Dr. Stephen Hoge, "İlk kez, hastaların kanserini randomize kontrollü bir çalışmadan tedavi edebilecek fonksiyonel bir bağışıklık tepkisi geliştirmenin mümkün olduğuna dair kanıtımız var" diyor.
mRNA, kanserle mücadelede yaygınlaşıyor
Çalışmada tüm hastalar melanomlarını çıkarmak için ameliyat oldular. Ayrıca aşı grubu için Moderna bilim insanları bu tümörlerin biyopsisini yaptı ve genetik olarak sıraladı, ardından her hastanın bağışıklık sisteminin tanıması için mRNA biçiminde yaklaşık üç düzine genetik, kişiselleştirilmiş tümör işareti belirledi. Bunlar daha sonra birleştirilerek hastalara enjekte edildi. Kişiselleştirilmiş mRNA aşısı, tıpkı COVID-19’daki virüsün spike proteini hedeflemesine benzer şekilde hareket ederken farklı olarak bu sefer melanom hücrelerini yok ediyor.
Moderna CEO'su Stephane Bancel, CNBC'ye verdiği demeçte, “Çok heyecanlıyız, Merck ile bu çalışma için çok hızlı bir şekilde 3. aşamaya geçiyoruz” dedi. Faz 3, düzenleyicilerin potansiyel bir ilacı onay için gözden geçirmesinden önce genellikle klinik araştırmanın en büyük ve en pahalı aşamasıdır. Merck ve Moderna, gelecek yıl bir faz 3 çalışmasına başlamayı planlıyor ve şirketler, yaklaşımlarını diğer tümör tiplerine genişletmeyi planladıklarını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...