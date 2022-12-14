Moderna, mRNA cilt kanseri aşısının etkili olduğunu keşfetti

Tam Boyutta Gör Şirket yaptığı açıklamada, Moderna'nın Merck ile birlikte geliştirdiği ve her hastanın ilgili tümörlerinden alınan mRNA genetik materyalini kullanarak oluşturduğu, evre 3 veya evre 4 melanomlu (cilt kanseri) 157 kişi arasında, kişiselleştirilmiş bir kanser aşısının nüks veya ölüm riskini yüzde 44 oranında azalttığını bildirdi.

Moderna'nın başkanı Dr. Stephen Hoge, "İlk kez, hastaların kanserini randomize kontrollü bir çalışmadan tedavi edebilecek fonksiyonel bir bağışıklık tepkisi geliştirmenin mümkün olduğuna dair kanıtımız var" diyor.

mRNA, kanserle mücadelede yaygınlaşıyor

Tam Boyutta Gör 157 kişi üzerine yapılan çalışmada kontrol ve test grubu olmak üzere iki grup kullanıldı. İlk gruba imminoterapi ilacı Keytruda verildi ki, bu ilaç halihazırda kansere karşı kullanılan bir ilaç. Diğer grup, Keytruda ve mRNA teknolojisi kullanılarak kişiselleştirilmiş bir kanser aşısı aldı.

Çalışmada tüm hastalar melanomlarını çıkarmak için ameliyat oldular. Ayrıca aşı grubu için Moderna bilim insanları bu tümörlerin biyopsisini yaptı ve genetik olarak sıraladı, ardından her hastanın bağışıklık sisteminin tanıması için mRNA biçiminde yaklaşık üç düzine genetik, kişiselleştirilmiş tümör işareti belirledi. Bunlar daha sonra birleştirilerek hastalara enjekte edildi. Kişiselleştirilmiş mRNA aşısı, tıpkı COVID-19’daki virüsün spike proteini hedeflemesine benzer şekilde hareket ederken farklı olarak bu sefer melanom hücrelerini yok ediyor.

Moderna CEO'su Stephane Bancel, CNBC'ye verdiği demeçte, “Çok heyecanlıyız, Merck ile bu çalışma için çok hızlı bir şekilde 3. aşamaya geçiyoruz” dedi. Faz 3, düzenleyicilerin potansiyel bir ilacı onay için gözden geçirmesinden önce genellikle klinik araştırmanın en büyük ve en pahalı aşamasıdır. Merck ve Moderna, gelecek yıl bir faz 3 çalışmasına başlamayı planlıyor ve şirketler, yaklaşımlarını diğer tümör tiplerine genişletmeyi planladıklarını söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Moderna, mRNA kanser aşısının etkili olduğunu keşfetti