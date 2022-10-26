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    TÜRASAŞ milli metro projesi çalışmalarına başlıyor

    TÜRASAŞ, 2023 yılında milli metro projesinin tasarımını tamamlayacak. Ayrıca Milli Elektrikli Tren Seti, 2023'te teslime hazır hale gelecek.                      
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    TÜRASAŞ milli metro projesi çalışmalarına başlıyor Tam Boyutta Gör
    25 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak onaylanan “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda 2023’te hayata geçirilecek raylı sistem projeleri hakkında bilgiler yer alıyor. 2023’te tren ve metro ile ulaşıma yönelik çeşitli adımlar atılacak.

    TÜRASAŞ tarafından geliştirilecek milli metro projesinin tasarımına 2023’te başlanacak. Sonraki yıllarda önce prototipi hazırlanacak sonra seri üretimine başlanacak.

    TÜRASAŞ bünyesinde geliştirilen ve 160 km/sa hızında hareket eden Milli Elektrikli Tren Seti’nin TSI sertifikasyon çalışmaları tamamlanacak ve üç adet tren seti, TCDD’ye teslime hazır hale gelecek. 225 km/sa hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Seti projesinin ise prototip çalışmalarında yüzde 40 düzeyinde ilerleme sağlanacak ve 2023’te ilk prototip tamamlanacak. Bunlara ek olarak Milli Banliyö Seti’nin prototipi üretilerek 2023 yılında Gaziray projesinde kullanıma sunulması planlanıyor.

    TÜRASAŞ milli metro projesi çalışmalarına başlıyor Tam Boyutta Gör

    Raylı sistem ekipmanlarının ve raylı sistem araçlarının ülkemizde test edilebilmesi için Eskişehir’de inşa edilen Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi’nin yapımı TÜRASAŞ’ın ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde tamamlanacak. Sonraki yıllarda diğer yerli üreticilerin ve yurt dışındaki firmaların testlerini yapabilmesine imkan tanınacak.

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