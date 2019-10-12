Türk bilim insanından robotlara dokunma duyusu kazandıran teknoloji

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Koç Holding’in Japon Mitsui Grubu ve Koç Üniversitesi ortaklığında faaliyet gösteren teknoloji yatırım şirketi Inventram, insanın 5 duyusundan bir tanesi olan dokunma duyusunu robot ve cihazlara kazandıran “Sensobright” yatırımını küresel pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Robotların da dokunduğunu insanlar gibi hissetmesini mümkün kılan bu teknolojiyi Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdi. Sensobright’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO’su olan Büyükşahin, “Teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen robotlar neden hala insanlara yetişemiyor?” sorusundan ilham alarak yaptıkları çalışmalar sonucunda insan dokunma çözünürlüğünün binlerce kat üzerine çıkabildiklerini ve bu teknolojinin NASA mühendisleri tarafından da önemli bir gelişme olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Doç. Dr. Utku Büyükşahin, “İnsanda dokunma sinirlerinin en yoğun olduğu parmak ucundaki sinir hücresi yoğunluğu her cm2’de 241 tane. Şu an bu buluş sayesinde robotların parmak uçlarındaki sensörleri cm2’de 256 ve üzerine çıkarabildik. Dokunmanın yanı sıra sıcaklık algılanmasını ve hatta daha dokunmadan yaklaşımın algılanmasını da sağladık.”

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“Bunun anlamı; Sensobright ile artık robotlar ve makineler insandan daha hassas dokunma duyusuna sahip olabilecekler. Dünya çapında yapılan birçok çalışma sonucunda daha insan dokunma çözünürlüğüne yaklaşılamamışken biz dünya çapında patentlenmiş, manyetik alan gibi bozuculardan etkilenmeyen teknolojimiz ile insan dokunma çözünürlüğünün binlerce kat üzerine çıkabildik” dedi.

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Önceki sensör - Sonraki sensör

Birçok alanda kullanılabilir

Bu teknolojinin robotların dokunma duyusu kazanması yanı sıra birçok alanda kullanılabileceğini belirten Doç. Dr. Büyükşahin, tıp alanında cerrahi uygulamalarda, ameliyat gereçlerinde, ameliyat robotlarında; trafikte otonom araçlarda; mayın tarama robotları ve enkaz altından canlı çıkartılması gibi yüksek hassasiyetli algılamaya ihtiyaç duyulan her yerde robotların bu teknoloji ile çalışabileceğini dile getirdi.

Bilim dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Falling Walls Venture’a Sensobright’ın bu teknolojisiyle 2019 yılının dünya çapındaki en önemli 25 bilim adamından biri olarak seçilerek davet edilen Doç. Dr. Utku Büyükşahin, bu teknolojiyi Kasım ayında Falling Walls Venture’da dünya bilim insanları ve yatırımcılar ile paylaşacak.