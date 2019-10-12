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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzayda yürüyen ilk insan Alexei Leonov, hayatını kaybetti

    Uzay araştırmaları tarihinin en önemli kozmonotlarından olan Alexei Leonov, bugün hayata gözlerini yumdu. Leonov, 1965 yılında tam 12 dakikalık bir uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.
    15 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
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    2
    4
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Uzayda yürüyen ilk insan Alexei Leonov, hayatını kaybetti

    Uzayda yürüyen ilk insan olan Sovyet kozmonot Alexei Leonov, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Leonov, 18 Mart 1965 tarihinde uzay boşluğunda toplam 12 dakika 9 saniye geçirerek uzay araştırmaları tarihinin en önemli başarılarından birisine imza atmıştı. 

    Roskosmos tarafından bugün yapılan açıklamada,"Dünya uzay tarihinin ilk kozmonotlarından birisi, kendisini sonsuza dek ülkesine ve işine adadı. Alexei Leonov, dünya uzay tarihine adını altın harflerle yazdırdı." ifadeleri kullanıldı.

    Alexei Leonov'un uzay yürüyüşünden muhteşem görüntüler:

    Alexei Leonov,  Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki ünlü 'Uzay Yarışı' döneminin en bilinen isimlerinden birisi. ABD 1969 yılında Ay'a ilk insanı indirine kadar aslında uzay yarışında Sovyetler Birliği'nin büyük bir üstünlüğü vardı. Ruslar, Dünya'nın ilk yapay uydusu olan Sputnik-1'i 1957 yılında yörüngeye yerleştirerek tarihi bir başarıya imza atmıştı. Daha sonra 1961 yılında Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçti. 1965 yılında Alexei Leonov'un uzayda yürüyen ilk insan olması da Sovyetler Birliği'nin yarışta ABD'ye vurduğu son darbe olmuştu. 

    Sovyetler Birliği'nin ayrıca Ay'a ilk uzay aracını indirme, Venüs'e ilk yumuşak iniş ve Ay'ın uzak tarafının ilk kez fotoğrafının çekilmesi gibi müthiş başarıları da var. Ancak elbette Rusların tüm başarılarına rağmen; 1969 yılında Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i Ay'a indiren ABD, Uzay Yarışı'nda son gülen taraf oldu.



    https://tr.sputniknews.com/rusya/201910111040376434-uzayda-yuruyen-ilk-insan-aleksey-leonov-85-yasinda-hayata-veda-etti/ Yorum Yaz
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    Gt95 2 sa.
    Aya gömün gitsin
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    oly1786 5 sa.
    Merak etmişimdir; Ruslar uzay ve silah sanayinde bu kadar ileriler ama günlük hayatımızda hiç yoklar. İlk uzay istasyonunu yaptılar ve mesela S400, su35 veya su57 lerde süper bilgisayarlar var ama piyasada Intel ve AMD ye rakip işlemcileri yok. Çocukluğumda hatırladığım Rus malı dürbün ve Zenit fotoğraf makinesi vardı şimdi o da yok. Yazık..
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    Gt95 2 sa. oly1786
    onlar Tetris işlemcisi senin bilmediğin işlemci modelleri vardır gizli bilgiler
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