Yerli sprey formundaki Kovid aşılarının Faz 1 çalışmalarına başlanacak

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca " Aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. '' ifadelerini kullandı. Ayrıca Koca VLP olarak adlandırılan ve virüs benzeri parçacıkları ihtiva eden aşılar hakkında da bilgi verdi.

Yerli aşılar

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Fahretiin Koca '' Aziz milletim, aşının uzun vadeli bir ihtiyaç olacağı açıktır. Böyle bir salgında, bir başka ülkenin ürettiği aşıya bel bağlamaksa yanlıştır. Tedarikte zorlanmanın ötesinde, bunun ekonomik bedelleri de ağır olur. Kendi aşımız, kendi silahımızdır.'' şeklindeki sözlerine ilaveten '' Yerli aşı çalışmalarımız, bu anlayışla, sonuca doğru önemli gelişmeler kat ediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen İnaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisanda yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek. '' ifadelerini kullandı.

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VLP aşıları

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Fahrettin Koca açıklamlarında VLP aşıları ile ilgili bilgiler verirken sözlerine '' Bir diğer önemli gelişme şudur: Ülkemiz, bugün, VLP ( Virus Like Particle ) virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var ; Kısaca değinecek olursam, Faz I insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka İnaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim.'' şeklinde devam etti.

Yılda 250 milyon doz hedefleniyor

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Faz 1 çalışmalarına başlanacak olan aşının intranazal yani burundan sprey olarak kullanılmasının hedeflendiğini belirtelim. Bakan Koca intranazal aşılarla ilgili '' Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir: Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Kovid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk intranazal Kovid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek.'' ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Koca Twitter hesabından paylaştığı gönderilerde Mayıs ayının sonuna kadar 100 milyon doz aşı geleceğini, şu ana kadar 14 milyon doz aşı uygulandığını ve bugün 10 milyon doza tekabül eden ''Bulk'' yani yığın halindeki aşıların bugün ülkeye giriş yaptığını belirtti. ''Bulk'' olarak adlandırılan aşılar hakkında da bilgi veren Koca ''Bulk'' olarak adlandırılan halin aşıların şişelenmiş şekli olduğunu ve bu tür aşıların daha kolay taşınabildiğini belirtti.

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