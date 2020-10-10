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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor

    Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı. İlk uçak Mavi Vatan semalarında başarıyla uçtu.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor
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    Bu uçaklar İtalya merkezli Leonardo firmasının ana yükleniciliğinde, ATR-72-600 uçakları dönüştürülerek deniz karakol görevlerine uygun hale getirildi. Alt yüklenici firma Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), projede parça/malzeme üretimi, yer ve uçuş testleri desteği ile lojistik görevlerini üstleniyor.

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    Meltem-3 Projesi kapsamında ilk uçak 19 Nisan 2013 tarihinde TUSAŞ tesislerine gelmişti. Bu tarih sonrasında sertifikasyon testleri için 14 Temmuz 2016’da uçak İtalya’ya gitmiş, 10 Şubat 2020 tarihinde ise kabul testleri için yeniden TUSAŞ’a gelmişti.

    3 FARKLI SINIFTA DENİZ KARAKOL UÇAĞI

     

    Türk Deniz Kuvvetleri, teslim alacağı ATR-72-600 deniz karakol uçakları ile 3 farklı sınıfta deniz karakol uçağı işletmiş olacak. Halihazırda envanterdeki C-72 ve P-235 deniz karakol uçakları Mavi Vatan semalarında aktif olarak görev gerçekleştiriyor.

    Deniz karakol uçakları günümüzde artan denizaltı tehdidi ve elektronik harp ortamında önemli bir görev üstleniyor. Uçaklar deniz üstü ve altındaki hareketliliğin tespitinin yanı sıra müdahale ve elektronik destek/harp görevlerini de gerçekleştirebiliyor.

    Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf. en beğenilen mokoko_TR
    ABD'den çöp dahi almayalım mı?

    Şu anda kullandığın telefon, telefonun işletim sistemi, hatta bu yorumu yazmana imkan sağlayan internet bile Amerikan malı.
    ABD'den çöp dahi almayalım mı? Şu anda kullandığın telefon, telefonun işletim sistemi, hatta bu yorumu yazmana imkan sağlayan internet bile Amerikan malı...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    baybay17 (g. e.) 1 hf. mokoko_TR
    bu uçaklardaki yazılım donanım vs. hepsinin ana yüklenicisi Fransız Thales firması..

    meltem projesinde önce casa (CN-235) uçakları (ispanyol), sonra da burada bahsedilen atr72 ler (italyan) kullanılıyor. burada bahsi geçen meltem-3 projesi aynı yazılım ve donanımın atr72 lere uygulanması. meltem-2 de ise cn235 lere uygulandı..
    başta yanlış CN235 seçiminden kaynaklı sorunlar olduğundan daha fazla yük taşıyabilen atr72 lere geçildi..

    işin başında da fransız thales var..
    bu uçaklardaki yazılım donanım vs. hepsinin ana yüklenicisi Fransız Thales firması.. meltem projesinde önce casa (CN-235) uçakları (ispanyol), sonra da ...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    veleciraptor (Önemli Değil) 1 hf.
    Muharip olmayan her görevi icra edecek düzeyde İHA teknolojisine sahip olduğumuza inanıyorum. Sorun, bu görevi icra edecek ekipmanların ağırlığının fazla olması ise yakında o sorunu aşacak İHA'larımız da devreye girecek. Temennim, bundan sonra bu ve benzer bütün görevler için maliyet etkin İHA'larımızın görev alması
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    hayırlı uğurlu olsun ne diyelim
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    zero fear 1 hf.
    Bir an F35 sandım heyecandan ölecektim..
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    mokoko_TR 1 hf. zero fear
    hayırdır uçak gelince bir tur mu atacaktın ? :)
    Yanıtla +1
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    mokoko_TR 1 hf.
    bu abd ve top fransa dan çöp dahi almayalım italyan işi iyi olmuş
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf. mokoko_TR
    ABD'den çöp dahi almayalım mı?

    Şu anda kullandığın telefon, telefonun işletim sistemi, hatta bu yorumu yazmana imkan sağlayan internet bile Amerikan malı.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    baybay17 (g. e.) 1 hf. mokoko_TR
    bu uçaklardaki yazılım donanım vs. hepsinin ana yüklenicisi Fransız Thales firması..

    meltem projesinde önce casa (CN-235) uçakları (ispanyol), sonra da burada bahsedilen atr72 ler (italyan) kullanılıyor. burada bahsi geçen meltem-3 projesi aynı yazılım ve donanımın atr72 lere uygulanması. meltem-2 de ise cn235 lere uygulandı..
    başta yanlış CN235 seçiminden kaynaklı sorunlar olduğundan daha fazla yük taşıyabilen atr72 lere geçildi..

    işin başında da fransız thales var..
    Yanıtla +4
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    gently weeps (kaan tuncel) 1 hf. mokoko_TR
    Yiğidim sen Afrika kabileleri gibi mızrak mı atmak istiyorsun ha? 😂
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Aksungur SİHA'nın da envantere girmesiyle Deniz karakol uçağı konseptine bizim de farklı bir imzamız olacak. SİHA'larla sadece kara alanlarının kontrolü değil, mavi denizdeki etkinliğimiz de kat kat artacak. Artık Yunanlılar paso jet havalandırmaktan helak olur :)
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    baybay17 (g. e.) 1 hf. hollowman_
    aksungur ne alaka, deniz karakol uçakları üzerinde farklı ekipmanlar var.
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