Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor

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Bu uçaklar İtalya merkezli Leonardo firmasının ana yükleniciliğinde, ATR-72-600 uçakları dönüştürülerek deniz karakol görevlerine uygun hale getirildi. Alt yüklenici firma Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), projede parça/malzeme üretimi, yer ve uçuş testleri desteği ile lojistik görevlerini üstleniyor.

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Meltem-3 Projesi kapsamında ilk uçak 19 Nisan 2013 tarihinde TUSAŞ tesislerine gelmişti. Bu tarih sonrasında sertifikasyon testleri için 14 Temmuz 2016’da uçak İtalya’ya gitmiş, 10 Şubat 2020 tarihinde ise kabul testleri için yeniden TUSAŞ’a gelmişti.

3 FARKLI SINIFTA DENİZ KARAKOL UÇAĞI

Türk Deniz Kuvvetleri, teslim alacağı ATR-72-600 deniz karakol uçakları ile 3 farklı sınıfta deniz karakol uçağı işletmiş olacak. Halihazırda envanterdeki C-72 ve P-235 deniz karakol uçakları Mavi Vatan semalarında aktif olarak görev gerçekleştiriyor.

Deniz karakol uçakları günümüzde artan denizaltı tehdidi ve elektronik harp ortamında önemli bir görev üstleniyor. Uçaklar deniz üstü ve altındaki hareketliliğin tespitinin yanı sıra müdahale ve elektronik destek/harp görevlerini de gerçekleştirebiliyor.

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