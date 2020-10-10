Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor

Bu uçaklar İtalya merkezli Leonardo firmasının ana yükleniciliğinde, ATR-72-600 uçakları dönüştürülerek deniz karakol görevlerine uygun hale getirildi. Alt yüklenici firma Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), projede parça/malzeme üretimi, yer ve uçuş testleri desteği ile lojistik görevlerini üstleniyor.İlginizi Çekebilir Görünmez Yunan Denizaltısını Türk Silahlı Kuvvetlerinin anbean takip ettiği ortaya çıktı
Meltem-3 Projesi kapsamında ilk uçak 19 Nisan 2013 tarihinde TUSAŞ tesislerine gelmişti. Bu tarih sonrasında sertifikasyon testleri için 14 Temmuz 2016’da uçak İtalya’ya gitmiş, 10 Şubat 2020 tarihinde ise kabul testleri için yeniden TUSAŞ’a gelmişti.
3 FARKLI SINIFTA DENİZ KARAKOL UÇAĞI
Türk Deniz Kuvvetleri, teslim alacağı ATR-72-600 deniz karakol uçakları ile 3 farklı sınıfta deniz karakol uçağı işletmiş olacak. Halihazırda envanterdeki C-72 ve P-235 deniz karakol uçakları Mavi Vatan semalarında aktif olarak görev gerçekleştiriyor.
Deniz karakol uçakları günümüzde artan denizaltı tehdidi ve elektronik harp ortamında önemli bir görev üstleniyor. Uçaklar deniz üstü ve altındaki hareketliliğin tespitinin yanı sıra müdahale ve elektronik destek/harp görevlerini de gerçekleştirebiliyor.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Şu anda kullandığın telefon, telefonun işletim sistemi, hatta bu yorumu yazmana imkan sağlayan internet bile Amerikan malı.
meltem projesinde önce casa (CN-235) uçakları (ispanyol), sonra da burada bahsedilen atr72 ler (italyan) kullanılıyor. burada bahsi geçen meltem-3 projesi aynı yazılım ve donanımın atr72 lere uygulanması. meltem-2 de ise cn235 lere uygulandı..
başta yanlış CN235 seçiminden kaynaklı sorunlar olduğundan daha fazla yük taşıyabilen atr72 lere geçildi..
işin başında da fransız thales var..