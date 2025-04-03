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    Türk girişimi Spacelis’ten uzaya özel katlanabilir güneş paneli atılımı

    Türk girişimi Spacelis, hem uzay hem de karasal taşınabilir enerji uygulamalarını hedefleyen katlanabilir perovskit-organik tandem güneş paneli üzerinde çalışıyor.
    Türk girişimi Spacelis’ten katlanabilir güneş paneli atılımı Tam Boyutta Gör
    Ankara, Türkiye merkezli Spacelis, uzay ve savunma sanayii için hafif, katlanabilir ve yüksek verimli perovskit-organik tandem güneş panelleri geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı modüller, havacılık, saha iletişimi ve insansız sistemler için taşınabilir enerji çözümleri sunmayı hedefliyor.

    Yüzde 50 daha hafif

    Spacelis’in geliştirdiği teknoloji, mevcut uzay sınıfı güneş panellerine kıyasla yüzde 50’ye varan ağırlık tasarrufu sağlıyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su Dr. Güler Koçak, panellerin rulo haline getirilebildiğini, katlanabildiğini ve bükülebildiğini belirtirken, bunun verimlilik kaybına yol açmadığını vurguluyor. Özellikle uydu gibi uzay araçlarında kullanılan güneş panelleri için bu avantajlar oldukça önemli.

    Türk girişimi Spacelis’ten katlanabilir güneş paneli atılımı Tam Boyutta Gör
    Perovskit-organik tandem paneller 10 kW/kg güç-ağırlık oranına ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca 350 nm’nin üzerindeki UV ışınlarına karşı direnç ve yüksek bariyerli kapsülleme dahil tüm modül için 60-75 g/m² ağırlığa ulaşılmak isteniyor. Firmaya göre bu tasarım, kendi kendini temizliyor ve toz tutmuyor. Ek olarak modüler yenilikçi polimer substrat içeriyor.

    Henüz oldukça genç olan ve 2023 yılında kurulan Spacelis, Güler Koçak’ın Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’ndeki doktora çalışmasına dayanıyor. Koçak, araştırmalarında fulleren içermeyen OPV malzemelerinin yüksek verimlilik ve uzun ömür sunduğunu keşfettiğini ve bunları perovskit güneş hücreleriyle birleştirerek ticarileştirilebilir bir ürün geliştirme fikrinin doğduğunu söylüyor.

    2027’de uzayda test edilecek

    Öte yandan şirket, prototip çalışmalarını tamamlamak üzere. 2025’te uzay sınıfı versiyonların üretimine başlamayı ve 2027 yılında yörünge testlerine geçilmek hedefleniyor. Spacelis, başta Avrupa, Türkiye ve ABD olmak üzere uzay ve savunma sanayii için taşınabilir enerji çözümleri sağlamayı hedefliyor.

    Şirket şu anda 1 milyon dolarlık prototip geliştirme fonu ve 4 milyon dolarlık pazara giriş stratejisi yatırımı için girişim sermayesi arayışında. TÜBİTAK ve NATO destekli DIANA hızlandırıcı programından fon alan Spacelis, aynı zamanda Seraphim Space gibi uluslararası yatırımcıların desteklediği programlara katıldı.

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