Türk girişimi Spacelis’ten uzaya özel katlanabilir güneş paneli atılımı

Yüzde 50 daha hafif
Spacelis’in geliştirdiği teknoloji, mevcut uzay sınıfı güneş panellerine kıyasla yüzde 50’ye varan ağırlık tasarrufu sağlıyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su Dr. Güler Koçak, panellerin rulo haline getirilebildiğini, katlanabildiğini ve bükülebildiğini belirtirken, bunun verimlilik kaybına yol açmadığını vurguluyor. Özellikle uydu gibi uzay araçlarında kullanılan güneş panelleri için bu avantajlar oldukça önemli.
Henüz oldukça genç olan ve 2023 yılında kurulan Spacelis, Güler Koçak’ın Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’ndeki doktora çalışmasına dayanıyor. Koçak, araştırmalarında fulleren içermeyen OPV malzemelerinin yüksek verimlilik ve uzun ömür sunduğunu keşfettiğini ve bunları perovskit güneş hücreleriyle birleştirerek ticarileştirilebilir bir ürün geliştirme fikrinin doğduğunu söylüyor.
2027’de uzayda test edilecek
Öte yandan şirket, prototip çalışmalarını tamamlamak üzere. 2025’te uzay sınıfı versiyonların üretimine başlamayı ve 2027 yılında yörünge testlerine geçilmek hedefleniyor. Spacelis, başta Avrupa, Türkiye ve ABD olmak üzere uzay ve savunma sanayii için taşınabilir enerji çözümleri sağlamayı hedefliyor.
Şirket şu anda 1 milyon dolarlık prototip geliştirme fonu ve 4 milyon dolarlık pazara giriş stratejisi yatırımı için girişim sermayesi arayışında. TÜBİTAK ve NATO destekli DIANA hızlandırıcı programından fon alan Spacelis, aynı zamanda Seraphim Space gibi uluslararası yatırımcıların desteklediği programlara katıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu