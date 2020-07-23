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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta, yakında uçuş testlerine başlayacak

    Nurol BAE Systems Hava Sistemleri AŞ tarafından geliştirilen Alesta, diğer İHA'lardan farklı bir konfigürasyona sahip. Alesta, döner kanatları sayesinde helikopter gibi dikine iniş-kalkış yapabilecek.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta, yakında uçuş testlerine başlayacak
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    Türk savunma sanayinin operasyonlardaki başarılarıyla gündeme gelen insansız hava aracı (İHA) çözümlerine bir yenisi ekleniyor. Nurol BAE Systems Hava Sistemleri AŞ (BNA) tarafından geliştirilen Alesta isimli aracın yer testlerinde sona gelindiği açıklandı.

    Yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanan Alesta’nın konsepti diğer araçlardan biraz farklı. Döner kanatlı bir yapıya sahip olan Alesta, kanatların dik pozisyonunda dikine iniş-kalkış yapabiliyor. Düz uçuşa geçtiğinde ise kanatlar yatay pozisyona geçerek sabit kanatlı uçak modunda uçabiliyor. Yani sabit kanatlı uçak ile helikopterin farklı uçuş avantajını bir arada bulunduruyor.

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    Fotoğrafta gördüğünüz araç, Alesta’nın küçük boyutlara sahip bir konsept versiyonu. Şirket, ileride Alesta’nın daha büyük versiyonlarını geliştirmeyi, hem insanlı hem insansız uçabilen bir araca dönüştürerek bu tür araçların faaliyet gösterebileceği sivil ve askeri tüm alanları radarın almayı hedefliyor. BNA Genel Müdürü Eray Gökalp, bu konuyla ilgili “İleride hava taksiler de konuşuluyor. Meskun mahallerde İHA’ların uçuş kısıtlamaları var. Bunları da yenebilmek adına hem insanlı hem insansız uçabilecek özellikle bir araç olacak” şeklinde konuştu.

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    Alesta’nın yer testlerini 1-2 hafta içinde tamamlayacaklarını belirten Gökalp, ağustosun ilk haftalarında uçuş testlerine geçileceğini söyledi. Gökalp, “Bu haliyle buna konsept versiyon adını veriyoruz. Nispeten ufak bir uçak. Burada amacımız konsepti potansiyel kullanıcılara tanıtmak ve daha büyük performanslı uçakları bu konfigürasyon temelinde geliştirebilmek. Uçuş testlerine önümüzdeki haftalarda başlayacağız. Bu konfigürasyon talep edilirse hizmete alınması en geç sene sonuna kadar olabilir.” şeklinde konuştu.

    8 kilogram faydalı yük taşıyabilen aracın, yeterli bulunması halinde 2021 başında seri üretime başlayabileceğini belirten Gökalp, "Müşterimiz daha büyük kapasiteli bir uçağa ihtiyaç duyuyorsa, mesela '30-50-100 kilogram faydalı yük taşımak istiyorum, kargo taşımak, farklı görev operasyonları yapmak istiyorum' derse daha büyüğü de ilave 1 seneye kadar hazır olur.'' diye konuştu. Gökalp, Alesta'nın değişik faydalı yükler ve sensörler entegre edilerek keşif-gözetleme, istihbarat, afet ve yangınla mücadele gibi görevleri yerine getirebileceğini söyledi.

    Alesta'nın görev sırasında önüne çıkan tanımsız bir engeli otomatik tespit edip kaçınma manevrası yapabileceğini belirten Gökalp, bir sonraki versiyonda sanal gerçeklikle kontrol özelliğini de devreye alacaklarını dile getirdi.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turk-muhendislerin-gelistirdigi-yeni-iha-alesta-ucusa-hazirlaniyor/1919479 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Cerade 17 dk.
    Alesta diyince aklıma metin2 geldi.
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    DH Misafiri 2 sa.
    Bae deyince Araplar geliyor aklıma, bu dönemin en büyük türkiye düşmanı.
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 3 sa.
    Sadece bu alanda degil bir cok alanda one ciklamaliyiz durmak yok YOLA devam
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    VaporWave (Emre ) 3 sa.
    Hayırlı olsun çok güzel.
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