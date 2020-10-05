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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk şirket, yerli otomobilde QR kodlu plaka sistemi kullanılmasını hedefliyor

    Fransa merkezli Türk firmasının hedefleri arasında geliştirdikleri yazılım sistemini ilk olarak yerli otomobilde kullanmak, Türkiye'de üretim yapmak ve bu teknolojiyi dünyaya ihraç etmek yer alıyor.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk şirket, yerli otomobilde QR kodlu plaka sistemi kullanılmasını hedefliyor
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    Yerli otomobilin üretileceği fabrika için çalışmalar devam ederken, diğer yandan yerli otomobille birlikte hayata geçirilmesi hedeflenen farklı projeler de gündeme geliyor.

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    Fransa merkezli bir Türk firması, QR kodlu plaka yöntemiyle yerli otomobilde bir ilke imza atmayı hedefliyor. Söz konusu firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

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    "Geliştirdiğimiz sistemle birlikte emniyet güçleri tarafından QR kodunun okutulmasıyla aracın ruhsat, muayene ve sigortasının güncel olup olmadığı bilgileri anında görünürken, herhangi bir çalıntı araç durumunda ise hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesine olanak sağlanıyor. QR kod sayesinde plakanın gerçek olup olmadığını da aynı zamanda tescil etmiş oluyoruz"

    Bu sistemi ilk defa 2 yıl önce, gelen talepten ötürü bir orta doğu ülkesi için geliştirdiklerini belirten Demirbaş, yerli otomobil atağıyla birlikte üretimi Türkiye’de gerçekleştirerek ilk olarak yerli otomobilde bu yazılım sistemini kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca şirket yetkilisi artan talepler doğrultusunda Türkiye’de oluşturacakları üretim ağıyla bu teknolojiyi dünyaya ihraç edeceklerini belirtti.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    savinelli (Ahmet A.) 2 hf. en beğenilen
    keşke HGS ve OGS gibi sistemler plakaya dahil edilebilse. Zaten her otomobil bir kimliği üzerinde taşıyorken ayrıca cihaz taşımak artık teknolojik olarak gereksiz. Hatta NFC gibi bir tag ile kısa mesafede kablosuz iletişim kurularak polislerin ehliyet ruhsat sormak yerine araçların belli bir hızda durmadan geçtiği ve sadece sorunlu araçların kenara çekildiği trafik kontrolleri istanbulda denetimlerin oluşturduğu mecburi trafik sorununu da azaltacaktır. İlk olarak kendi ülkemizde kullanılacak olmasını olumlu buluyorum.
    keşke HGS ve OGS gibi sistemler plakaya dahil edilebilse. Zaten her otomobil bir kimliği üzerinde taşıyorken ayrıca cihaz taşımak artık teknolojik olarak gereks...
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    Yanıtla +9
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    aybey (talip ) 2 hf.
    ''Fransa merkezli bir Türk firması''... Fransız yasalarına göre kurulmuş, Fransa çıkarları haricinde çalışamayacak ve vergisini de FRANSA'ya ödeyecek bir firmayı istersen Oğuz Kağan kursun, o firma yine de bir FRANSIZ FİRMASIDIR! Buradan kazanacağı para ile fransa'da vergi ödeyecek ve fransız hükümeti o vergilerle bizim aleyhimize poltika yürütecek!

    Yerli ve Milli Teranesine nasıl güzelleme yapacağınızı şaşırdınız! Bu firma pek tabi Yurdumuzda da olabilirdi, taşınsın gelsin! Fransa'da şartları iyi ki gelmiyor...
    ''Fransa merkezli bir Türk firması''... Fransız yasalarına göre kurulmuş, Fransa çıkarları haricinde çalışamayacak ve vergisini de FRANSA'ya ödeyecek bir firmay...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    AirSupport (SK ) 2 hf.
    QR kod kopyalamak normal plaka basmaktan daha kolay bilginiz olsun
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    cormen 2 hf.
    Siz önce standart font plaka basmayı öğrenin.
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    burakk, (Burakk gizli) 2 hf.
    Hadi be!
    Plakalara QR basmak mı?
    Bir dahi olmalı bunlar.
    Devletten saçma sapan gereksiz çakma Ar-Ge bütçesi arayışları gibi gözükmedi bana kesinlikle.
    Şu an zaten en düşük seviye telefon işlemcisinin 40ta biri performansına sahip bir sistemle bile QR kod okur gibi plaka okuyamıyoruz.

    "QR kod sayesinde plakanın gerçek olup olmadığını da aynı zamanda tescil etmiş oluyoruz" çünkü herkesin bildiği gibi bir stickera basılmış bile olsa her QR kod self authentication sağlar. Neden? QR kodlar kopyalanabilen şeyler değillerdir.
    Bir QR kod fotoğrafını çekerken fotoğraf makinesinden çıkan fotonları doğru açılarla bükerek orijinal olduğunu ispatlayabilir.
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    Reanimate (volkan onkibar) 2 hf.
    Benim anlamadığım bişe var elektirikli araç yapıyoruz iyi hoş güzel elektirik altyapımız buna hazır mı ? Ne gibi çalışmalar yapılıyor . TR de elektirik kesintisi çok olağan bişey elektirik kesilince yolda 3 saat 4 saat elektirik gelmesini mi bekliyecez ?

    Hatlar yenilenicek mi nasıl program yapıyolar ? sonuçta yaygınlaşırsa otoparkların hepsinde elektirik dolumu yapılmak için istasyonlar konucak her konutta olucak bu .Yazın klimalar çalışınca altyapının kaldırmadığı oluyor. Bu konuda hiç bilgi görmüyorum.
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    .nedir (Lütfullah emre IŞIKKAYA) 2 hf.
    Test
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    aybey (talip ) 2 hf.
    ''Fransa merkezli bir Türk firması''... Fransız yasalarına göre kurulmuş, Fransa çıkarları haricinde çalışamayacak ve vergisini de FRANSA'ya ödeyecek bir firmayı istersen Oğuz Kağan kursun, o firma yine de bir FRANSIZ FİRMASIDIR! Buradan kazanacağı para ile fransa'da vergi ödeyecek ve fransız hükümeti o vergilerle bizim aleyhimize poltika yürütecek!

    Yerli ve Milli Teranesine nasıl güzelleme yapacağınızı şaşırdınız! Bu firma pek tabi Yurdumuzda da olabilirdi, taşınsın gelsin! Fransa'da şartları iyi ki gelmiyor...
    Yanıtla +4
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    vozy (Vatan Yiğit) 2 hf.
    Bu altyapıya devletin ilgili bölümleri hazır olması gerek aracın değil, daha web site programlayan kimdir ne iş yapar bilmeyen vergi çalışanları var, çok güzel fikir ve işten önce işin korumasını düşünmek daha mantıklı malum burası Türkiye.
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    V4LKyR 2 hf.
    Fransa merkezli Türk firması nedir?
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    savinelli (Ahmet A.) 2 hf. en beğenilen
    keşke HGS ve OGS gibi sistemler plakaya dahil edilebilse. Zaten her otomobil bir kimliği üzerinde taşıyorken ayrıca cihaz taşımak artık teknolojik olarak gereksiz. Hatta NFC gibi bir tag ile kısa mesafede kablosuz iletişim kurularak polislerin ehliyet ruhsat sormak yerine araçların belli bir hızda durmadan geçtiği ve sadece sorunlu araçların kenara çekildiği trafik kontrolleri istanbulda denetimlerin oluşturduğu mecburi trafik sorununu da azaltacaktır. İlk olarak kendi ülkemizde kullanılacak olmasını olumlu buluyorum.
    Yanıtla +9
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    atilasat 2 hf.
    plakaların da artık bir düzene girmesi lazım.mesela istanbul bir plakası ist kk 2020 olabilir.(istanbul kadıköy)

    ankara için ank çk 2020 (ankara çankaya)

    antalya için ant km 2020(antalya kemer)

    şeklinde olabilir.
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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    2 etiket daha qr kodlu plaka Bilim ve Teknoloji
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