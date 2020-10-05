Türk şirket, yerli otomobilde QR kodlu plaka sistemi kullanılmasını hedefliyor

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Yerli otomobilin üretileceği fabrika için çalışmalar devam ederken, diğer yandan yerli otomobille birlikte hayata geçirilmesi hedeflenen farklı projeler de gündeme geliyor.

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Fransa merkezli bir Türk firması, QR kodlu plaka yöntemiyle yerli otomobilde bir ilke imza atmayı hedefliyor. Söz konusu firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

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"Geliştirdiğimiz sistemle birlikte emniyet güçleri tarafından QR kodunun okutulmasıyla aracın ruhsat, muayene ve sigortasının güncel olup olmadığı bilgileri anında görünürken, herhangi bir çalıntı araç durumunda ise hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesine olanak sağlanıyor. QR kod sayesinde plakanın gerçek olup olmadığını da aynı zamanda tescil etmiş oluyoruz"

Bu sistemi ilk defa 2 yıl önce, gelen talepten ötürü bir orta doğu ülkesi için geliştirdiklerini belirten Demirbaş, yerli otomobil atağıyla birlikte üretimi Türkiye’de gerçekleştirerek ilk olarak yerli otomobilde bu yazılım sistemini kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca şirket yetkilisi artan talepler doğrultusunda Türkiye’de oluşturacakları üretim ağıyla bu teknolojiyi dünyaya ihraç edeceklerini belirtti.

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