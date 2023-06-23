Türk Telekom 1 Temmuz’da zam yapıyor

- Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Temmuz 2023
- Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Temmuz 2023
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Taahhütü devam eden kullanıcıların internet ücretlerinde fiyat değişikliği olmayacak. Yeni abone olmayı düşünen kullanıcılar 1 Temmuz'a kadar abonelik başlatarak mevcut kampanyalardan yararlanabilecek. 1 Temmuz'dan itibaren taahhütsüz ücretler ve taahhütlü kampanyalarda fiyat artışı yaşanacak. Hat dondurma, nakil, devir ve statik IP gibi hizmetlerin ücreti artacak.
|Limitsiz İnternet Paketleri
|İnternet Hızı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps'ye kadar
|410 TL
|500 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps'ye kadar
|411 TL
|505 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|24 Mbps'ye kadar
|426 TL
|520 TL
|VDSL, Fiber
|35 Mbps'ye kadar
|446 TL
|530 TL
|VDSL, Fiber
|50 Mbps'ye kadar
|467 TL
|540 TL
|VDSL, Fiber
|75 Mbps'ye kadar
|477 TL
|550 TL
|VDSL, Fiber
|100 Mbps'ye kadar
|487 TL
|600 TL
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|504 TL
|700 TL
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|854 TL
|900 TL
|Fiber
|1000 Mbps'ye kadar
|1104 TL
|1200 TL
Kaynakça https://www.turktelekom.com.tr/tt-hakkimizda/duyurular/Documents/bireysel-tarifeler_1_temmuz.pdf https://www.turktelekom.com.tr/tt-hakkimizda/duyurular/Documents/tek-seferlik-ucretler_1_temmuz.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
|Hizmet
|Eksi Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hat Dondurma
|99 TL
|149 TL
|Hat Kapama Ücreti (Dunning)
|99 TL
|139 TL
|Nakil Ücreti
|99 TL
|179 TL
|Devir Ücreti
|99 TL
|149 TL
|Yalın Erişim Ücreti
|33 TL
|40 TL
|Aylık Tekli Statik IP
|59,90 TL
|79,90 TL
|Yıllık Tekli Statik IP
|599 TL
|799 TL
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