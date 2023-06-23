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    Türk Telekom 1 Temmuz’da zam yapıyor

    Döviz kurundaki artışın etkisi teknolojik ürünlere ve hizmetlere de yansıyor. Türk Telekom, 1 Temmuz 2023 tarihinde zam yapacağını duyurdu. Türk Telekom'un yeni fiyatları ne kadar olacak?
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    Türk Telekom 1 Temmuz’da zam yapıyor Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom’un evde internet ve kurumsal internet tariflerine 1 Temmuz 2023 tarihinde zam geleceği duyuruldu. Taahhütsüz ücretlerde yaklaşık yüzde 20 oranında artış yaşanacak. Döviz kurundaki ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle 1 Temmuz’dan itibaren diğer internet servis sağlayıcılarında da fiyat artışı olması bekleniyor.

    Taahhütü devam eden kullanıcıların internet ücretlerinde fiyat değişikliği olmayacak. Yeni abone olmayı düşünen kullanıcılar 1 Temmuz'a kadar abonelik başlatarak mevcut kampanyalardan yararlanabilecek. 1 Temmuz'dan itibaren taahhütsüz ücretler ve taahhütlü kampanyalarda fiyat artışı yaşanacak. Hat dondurma, nakil, devir ve statik IP gibi hizmetlerin ücreti artacak.

    Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Temmuz 2023
    Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat
    ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 410 TL 500 TL
    ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 411 TL 505 TL
    ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 426 TL 520 TL
    VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 446 TL 530 TL
    VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 467 TL 540 TL
    VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 477 TL 550 TL
    VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 487 TL 600 TL
    Fiber 200 Mbps'ye kadar 504 TL 700 TL
    Fiber 500 Mbps'ye kadar 854 TL 900 TL
    Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1104 TL 1200 TL

    Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Temmuz 2023
    Hizmet Eksi Fiyat Yeni Fiyat
    Hat Dondurma 99 TL 149 TL
    Hat Kapama Ücreti (Dunning) 99 TL 139 TL
    Nakil Ücreti 99 TL 179 TL
    Devir Ücreti 99 TL 149 TL
    Yalın Erişim Ücreti 33 TL 40 TL
    Aylık Tekli Statik IP 59,90 TL 79,90 TL
    Yıllık Tekli Statik IP 599 TL 799 TL
    Kaynakça https://www.turktelekom.com.tr/tt-hakkimizda/duyurular/Documents/bireysel-tarifeler_1_temmuz.pdf https://www.turktelekom.com.tr/tt-hakkimizda/duyurular/Documents/tek-seferlik-ucretler_1_temmuz.pdf
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 42 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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