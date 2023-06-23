Türk Telekom 1 Temmuz’da zam yapıyor

Tam Boyutta Gör Türk Telekom’un evde internet ve kurumsal internet tariflerine 1 Temmuz 2023 tarihinde zam geleceği duyuruldu. Taahhütsüz ücretlerde yaklaşık yüzde 20 oranında artış yaşanacak. Döviz kurundaki ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle 1 Temmuz’dan itibaren diğer internet servis sağlayıcılarında da fiyat artışı olması bekleniyor.

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Taahhütü devam eden kullanıcıların internet ücretlerinde fiyat değişikliği olmayacak. Yeni abone olmayı düşünen kullanıcılar 1 Temmuz'a kadar abonelik başlatarak mevcut kampanyalardan yararlanabilecek. 1 Temmuz'dan itibaren taahhütsüz ücretler ve taahhütlü kampanyalarda fiyat artışı yaşanacak. Hat dondurma, nakil, devir ve statik IP gibi hizmetlerin ücreti artacak.

Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Temmuz 2023 Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 410 TL 500 TL ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 411 TL 505 TL ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 426 TL 520 TL VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 446 TL 530 TL VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 467 TL 540 TL VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 477 TL 550 TL VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 487 TL 600 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar 504 TL 700 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 854 TL 900 TL Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1104 TL 1200 TL

Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Temmuz 2023 Hizmet Eksi Fiyat Yeni Fiyat Hat Dondurma 99 TL 149 TL Hat Kapama Ücreti (Dunning) 99 TL 139 TL Nakil Ücreti 99 TL 179 TL Devir Ücreti 99 TL 149 TL Yalın Erişim Ücreti 33 TL 40 TL Aylık Tekli Statik IP 59,90 TL 79,90 TL Yıllık Tekli Statik IP 599 TL 799 TL

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